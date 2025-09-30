Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota giá 800 triệu đồng này 30/09/2025 08:44

(PLO)-Hãng ô tô Toyota vừa giới thiệu Toyota GR86 là một chiếc coupe thể thao nhẹ nhàng, thoải mái và là người anh em họ hàng với Subaru BRZ.

Chiếc xe này có thiết kế đơn giản, công suất khiêm tốn, nhưng lại sở hữu khả năng xử lý tuyệt vời và cảm giác lái chân thực, khiến nó trở thành một trong những chiếc xe thú vị nhất mà bạn có thể mua ở tầm giá này.

Ô tô Toyota GR86 đồng hạng nhất trong bảng xếp hạng cùng với Subaru BRZ, với hệ thống treo, hệ thống lái và điều chỉnh bướm ga thể thao hơn cho phiên bản 2025.

Mặc dù GR86 về mặt kỹ thuật có bốn chỗ ngồi, nhưng hàng ghế sau khá chật chội. Tốt nhất là nên sử dụng nó như một khu vực để đồ, vì không gian cốp xe cũng không lớn lắm.

Ô tô Toyota GR86 chỉ có hệ dẫn động cầu sau và đi kèm tiêu chuẩn với hộp số sàn sáu cấp. Mặc dù có tùy chọn số tự động, nhưng việc tự mình sang số là cách tốt nhất để trải nghiệm chiếc xe này.

Hãng ô tô Toyota đang bán chiếc xe này tại thị trường quốc tế với giá 30.000 USD, tương đương 792 triệu đồng.