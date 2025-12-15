Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ sớm kết luận điều tra vụ án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo tổng kết công tác công an năm 2025. Tại đây, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ điều tra những sai phạm liên quan đến 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam.
Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm của các bị can gây thất thoát hơn 760 tỉ đồng.
"Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sẽ sớm kết luận điều tra".
Trước đó, ngày 29-9, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 người.
Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính, gồm: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, số tiền đã thu hồi liên quan đến vụ án nêu trên là hơn 14 tỉ đồng.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn kết luận thanh tra về thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý đối với 2 nội dung.
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.
Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án này lên đến hơn 1.200 tỉ đồng.
Trong đó, kết luận nêu rõ trách nhiệm thuộc Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị, cá nhân trực tiếp liên quan.
Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 118.941 m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.990 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỉ đồng và nguồn khác.
Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 117.714 m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.968 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỉ đồng và nguồn khác.
Hồi tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can cùng tội danh nêu trên.
Các bị can này gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm (Bộ Y tế); Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm (Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm (Bộ Y tế) và Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm (Bộ Y tế).