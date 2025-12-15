Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ sớm kết luận điều tra vụ án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 15/12/2025 19:40

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản vụ án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Cùng với đó, sẽ sớm có kết luận điều tra.

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo tổng kết công tác công an năm 2025. Tại đây, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ điều tra những sai phạm liên quan đến 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam.

Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các hành vi vi phạm của các bị can gây thất thoát hơn 760 tỉ đồng.

"Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sẽ sớm kết luận điều tra".

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời báo chí. Ảnh: MINH TRÚC

Trước đó, ngày 29-9, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 người.

Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính, gồm: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, số tiền đã thu hồi liên quan đến vụ án nêu trên là hơn 14 tỉ đồng.