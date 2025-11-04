Công an, biên phòng đang băng đèo sạt lở đưa 4 người dân đi cấp cứu 04/11/2025 13:25

(PLO)- Lực lượng công an, biên phòng đang lội bộ, băng đèo sạt lở đưa ba bệnh nhân, một sản phụ ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đi cấp cứu.

Trưa 4-11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay, lực lượng công an, biên phòng đang băng đèo sạt lở đưa ba bệnh nhân, một sản phụ đi cấp cứu.

Clip Công an, biên phòng băng đèo sạt lở đưa bốn người dân đi cấp cứu.

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Tr'hy cử một tổ 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn đưa bốn người dân đến điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Tây Giang.

Các chiến sĩ cõng bộ người bệnh băng qua vùng sạt lở.

Các điểm sạt trượt tại xã Hùng Sơn rất khó di chuyển bằng xe máy.

Các bệnh nhân gồm ông Bling Clơơch (79 tuổi, ngụ thôn Ki'nonh), bị bệnh phổi, có biểu hiện khó thở. Bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi, ngụ thôn Ch'nóc) bị ho, sốt.

Cháu Alăng Quán (3 tuổi, ngụ thôn Ch'nóc) bị ho, sốt. Một sản phụ là chị Bríu Thị Noon (29 tuổi, ngụ thôn T'râm), sắp sinh.

Một số vị trí bằng phẳng, lực lượng chức năng nỗ lực di chuyển bằng xe máy.

Theo ông Zơrâm Buôn, từ vị trí xuất phát vận chuyển bệnh nhân đến Trung tâm y tế khu vực Tây Giang cách khoảng 30 km. Đoạn đường đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn phải lội bộ. Có đoạn bằng phẳng hơn sẽ di chuyển bằng xe máy.

Ông Zơrâm Buôn cho hay, người dân xã Hùng Sơn hiện vẫn chủ yếu phải đi bộ do có đến năm thôn bị cô lập.

Dìu sản phụ lội bộ băng qua đoạn đường đầy bùn non.

Về lương thực cho người dân các thôn này vẫn cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, tuyến đường từ xã A Vương lên xã Hùng Sơn, xe tải chở lương thực vẫn chưa thể lên được do đường chưa thông.

“Anh em tập trung cho thông đường, nhưng khả năng của xã có hạn nên đang nhờ thêm các lực lượng chức năng”, ông Zơrâm Buôn nói.