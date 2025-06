Công an Hà Nội chủ động học tập, vững bước chuyển đổi số 08/06/2025 17:42

(PLO)- Kỳ thi "Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số" là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thiện tri thức, bắt nhịp xu thế thời đại.

Ngày 8-6, Công an Hà Nội tổ chức thi tập trung kết thúc khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo báo cáo, đã có 7.121 đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương thuộc Công an Hà Nội đăng ký tham gia chương trình đào tạo "Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số".

Bên cạnh đó, một số đơn vị khuyến khích toàn thể cán bộ, chiến sĩ ngoài độ tuổi đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã tham gia đào tạo trên nền tảng “Bình dân học vụ số” với 4 chuyên đề: Tổng quan về chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản; kỹ năng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; giới thiệu trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật Prompt cơ bản; ứng dụng AI trong sáng tạo và xử lý hình ảnh, video cơ bản.

Các cán bộ chiến sĩ tham gia kỳ thi. Ảnh: CA

Các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành và đạt kết quả tối thiểu 50% số điểm của khóa học sẽ được tham gia thi đánh giá kết quả học tập.

Sau các khóa đào tạo, Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai các điểm thi tập trung kết thúc khóa học nhằm đánh giá kết quả học tập nghiêm túc, thực chất, đúng với năng lực của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Theo đó, Công an TP Hà Nội thành lập 5 tổ công tác phục vụ việc kiểm tra từ ngày 8-6 đến 15-6 ở điểm thi tại các trụ sở của Công an thành phố.

Trong ngày thi đầu tiên, có 1.500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị làm bài. Công tác tổ chức thi được thực hiện bài bản, khoa học; thí sinh chấp hành nghiêm điều lệnh, quy định thi. Các buổi thi trật tự, an toàn, nghiêm túc; phản ánh tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng làm chủ tri thức số của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Với tinh thần “Chủ động học tập - Vững bước chuyển đổi số - Xứng danh thanh niên Công an Thủ đô”, kỳ thi lần này không chỉ là bước đánh giá kết quả học tập mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong hành trình hoàn thiện tri thức, bắt nhịp xu thế thời đại.

Các thí sinh tuân thủ tốt quy định, nhanh chóng ổn định vị trí thi; điều này thể hiện rõ sự quyết tâm làm chủ tri thức công nghệ của thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ, cũng như tinh thần "Chủ động học tập - Vững bức chuyển đổi số" của tuổi trẻ Công an Thủ đô.