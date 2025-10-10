Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ 10/10/2025 09:37

(PLO)- Công an Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Ngày 10-10, Công an Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mực nước sông Cầu dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại số xã thuộc địa phận huyện Sóc Sơn cũ.

Trước tình hình đó, ngay trưa ngày 9-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã huy động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Công an Hà Nội hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người và tài sản của người dân tại vùng bị ngập lụt.

Tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, mực nước sông dâng cao khiến đường giao thông và khu dân cư tại thôn bị ngập sâu ảnh hướng đến sinh hoạt, tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã huy động một xe tải, một xe cứu thương, hai xuồng CNCH, hàng chục áo phao CNCH cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân.

Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh được lực lượng cứu hộ đưa ra khu vực an toàn.

Ông Đặng Văn Thừng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu nạn kịp thời.

Công an Hà Nội cấp phát áo phao cho người dân để đảm bảo an toàn.

Ngay khi có mặt tại thôn Xuân Sơn, cán bộ chiến sỹ thuộc Tổ công tác đã chia làm 2 mũi, phối hợp với Công an xã Trung Giã triển khai sử dụng xuồng CNCH để di chuyển người dân và vật tư hàng hóa ra khu vực an toàn; tổ chức cấp phát áo phao CNCH cho người dân để đảm bảo an toàn.

Tính đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã đưa được khoảng 150 người dân trong vùng bị cô lập đến khu vực an toàn.

Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ nhân dân, Tổ công tác đã kịp thời cứu ông Đặng Văn Thừng (sinh năm 1976) bị đuối sức khi bơi ra khu vực nước ngập sâu để tiếp tế nước sạch cho người thân. Cán bộ, chiến sỹ tổ công tác đã nhanh chóng đưa ông Thừng lên xuồng, mặc áo phao CNCH, để ông ổn định sức khoẻ.

Công an Hà Nội nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ để bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân.

Hiện nay công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Trung Giã và chính quyền địa phương tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất, nhằm xử lý các tình huống CNCH phát sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ Tổ công tác Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông cùng Công an xã Trung Giã cho thấy tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó “quân – dân” trong những thời điểm khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.