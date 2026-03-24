Công an sẽ dự báo thủ đoạn tội phạm trên VTV2 24/03/2026 15:22

(PLO)- Thượng tá Cao Văn Thái cho biết sẽ đưa ra dự báo các thủ đoạn, hành vi của tội phạm trong chương trình Cảnh giác 24/7 phát sóng trên VTV2.

Ngày 24-3, VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) công bố chiến lược đổi mới đồng bộ, tái cấu trúc nhiều khung giờ phát sóng theo hướng chuyên biệt, gia tăng tính ứng dụng và lan tỏa tri thức tới công chúng. Trong đó, các chương trình của VTV2 tiếp tục lấy khoa học làm nền tảng để phân tích, lý giải các vấn đề đời sống, qua đó đưa ra những gợi mở hành động thiết thực.

Thông điệp “VTV2 – Tri thức kiến tạo tương lai” được cụ thể hóa bằng loạt “điểm hẹn” mới trong ngày, trải dài từ nông nghiệp, gia đình đến công nghệ, sức khỏe.

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong một chương trình của VTV. Ảnh: VTV.

Đáng chú ý, chương trình Cảnh giác 24/7 phát sóng vào 2 giờ 30 thứ Bảy sẽ tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án. Chương trình kết hợp phân tích tâm lý và công nghệ tội phạm với màu sắc trinh thám nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa cho người xem.

Chia sẻ về chương trình này, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết những thành phố càng lớn thì người dân bị lừa đảo chiếm đoạt càng nhiều với số tiền càng lớn.

Theo Thượng tá Thái, phương thức thủ đoạn của đối tượng thường xuyên thay đổi, phần lớn do người nước ngoài thuê người Việt Nam lừa đảo người Việt. Dù dùng rất nhiều biện pháp nhưng tội phạm vẫn rất nhiều. Cơ quan chức năng sẽ có những phương pháp dự báo các thủ đoạn, hành vi của tội phạm và đồng hành cùng chương trình.

Ở khung giờ 16 giờ 45 hằng ngày, chương trình Bạn của nhà nông được làm mới với hai chuyên mục đáng chú ý là Tôi là nông dân và Hỏi đáp cùng chuyên gia. Nếu Tôi là nông dân khắc họa hình ảnh người nông dân thời kỳ mới – chủ động, sáng tạo, dám thay đổi – thì Hỏi đáp cùng chuyên gia đóng vai trò cầu nối, giải đáp trực tiếp những vướng mắc trong sản xuất từ thực tiễn đồng ruộng. Thông qua đó, chương trình hướng đến mục tiêu đồng hành cùng nông dân trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

MC Khánh Vy cũng sẽ xuất hiện trong chương trình của VTV2. Ảnh: VT

Ở khung giờ gia đình, Những bông hoa nhỏ (18 giờ 15) tiếp tục được định vị là khoảng thời gian để các thành viên cùng xem, cùng chia sẻ. Chương trình kết hợp hoạt hình, trò chơi, phim thiên nhiên, cùng các ca khúc thiếu nhi mới, nhằm vừa giải trí vừa giáo dục thói quen tốt cho trẻ.

Ngay sau đó, Chuyện nhà thời nay (18 giờ 30) – một chương trình talk-reality – phản ánh các vấn đề xã hội trong đời sống gia đình. Chương trình không đặt nặng đúng – sai, mà tập trung vào việc tạo không gian để các thành viên thấu hiểu và cùng nhau vượt qua khó khăn, với thông điệp xuyên suốt “Còn tình thân là còn tất cả”.

Phát sóng lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, Hiểu sâu - Sống chất tiếp cận các vấn đề xã hội quen thuộc như tài chính, sức khỏe, an toàn… dưới góc nhìn khoa học. Điểm đáng chú ý là chương trình sử dụng dữ liệu, biểu đồ và các quy luật khoa học để phân tích, thay vì cảm tính. Bên cạnh phần “Hiểu sâu”, phần “Sống chất” khai thác các câu chuyện người thật, truyền cảm hứng sống tích cực cho khán giả.

Ở khung giờ 20 giờ 30, S-Tech - Sóng công nghệ (phát từ thứ Hai, Ba, Tư, Sáu) được xây dựng theo hướng kết hợp tạp chí công nghệ, trải nghiệm thực tế và tương tác. Chương trình nhấn mạnh thông điệp công nghệ không xa vời, đồng thời tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực này.

Ba chương trình VTV Sống khỏe, Dinh dưỡng cho người Việt và Chat với bác sĩ (phát 8 giờ và 21 giờ 15 hằng ngày) được làm mới theo hướng tăng tính tương tác và ứng dụng. VTV Sống khỏe phát triển mô hình đa nền tảng, kết hợp truyền hình với nền tảng số như VTVgo và mạng xã hội, đồng thời xây dựng nội dung theo từng chủ đề ngắn gọn, dễ tiếp cận.

Dinh dưỡng cho người Việt mở rộng nội dung theo vòng đời, từ thai kỳ đến tuổi già, đồng thời ứng dụng MC trí tuệ nhân tạo nhằm tăng tính kết nối thông tin. Trong khi đó, Chat với bác sĩ đẩy mạnh hình thức phát sóng trực tiếp, kết nối trường quay với bệnh viện, cho phép khán giả tương tác và đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành.

Bên cạnh các khung giờ cố định, từ tháng 4-2026, VTV2 dự kiến triển khai thêm các chương trình tư vấn trực tiếp trên sóng và nền tảng số, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, sức khỏe, pháp luật, tài chính và việc làm.