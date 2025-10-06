Công an tuần tra phát hiện rùa răng quý hiếm nặng 10kg 06/10/2025 15:42

(PLO)- Con rùa răng quý hiếm nặng khoảng 10kg vừa được Công an xã Vàm Cỏ phát hiện và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh để thả về tự nhiên.

Ngày 6-10, thông tin từ Công an xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bàn giao một con rùa răng (tên khoa học Heosemys annandalii) còn sống, khoảng 10kg cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, trong quá trình tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an xã phát hiện con rùa đang bò trên bờ đê nên đưa về trụ sở để bảo quản, chờ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Công an xã Vàm Cỏ bàn giao rùa răng quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh. Ảnh: CA

Qua xác định, cá thể rùa trên thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ theo quy định về quản lý và bảo tồn động vật hoang dã. Việc bàn giao được thực hiện đầy đủ quy trình, có sự chứng kiến và ký biên bản tiếp nhận giữa đại diện Công an xã Vàm Cỏ và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh (Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2).

Công an xã Vàm Cỏ cho biết, việc phát hiện và bàn giao cá thể rùa quý không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường mà còn là hành động thiết thực góp phần gìn giữ đa dạng sinh học.

Đồng thời, đơn vị kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, khi phát hiện các loài quý hiếm cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, tránh săn bắt, mua bán trái phép.