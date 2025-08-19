Công an xử lý người đàn ông đăng thông tin bịa đặt trên mạng xã hội 19/08/2025 14:06

(PLO)- Người này đã đăng tải thông tin bịa đặt, không có thật gây hoang mang dư luận.

Ngày 19-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông V.N.T (34 tuổi, phường An Hải) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ông T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1-7-2025, kèm logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ nội dung này là thông tin bịa đặt, được ông T sao chép từ mạng xã hội khác, đăng tải mà không kiểm chứng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường An Hải mời ông T làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi, nhận thức rõ hậu quả, tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng tin xin lỗi và cam kết không tái phạm.