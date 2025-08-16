Công an mời người đàn ông ngồi chắn ô tô giữa đường lên làm việc 16/08/2025 11:44

(PLO)- Lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh sự việc người đàn ông chắn ô tô giữa đường tại TP Đà Nẵng.

Ngày 16-8, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc người đàn ông chắn ô tô giữa đường cho công an phường xử lý.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã tiến hành mời người này lên làm việc, xác định nguyên nhân.

Người đàn ông ngồi xuống chắn ô tô giữa đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 15-8 tại đường Nguyễn Văn Cừ (QL1A, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Người đàn ông ngồi chắn ô tô giữa đường là B.H.N (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) làm nghề phụ xe cho xe khách BKS 43H-091.xx. Tài xế điều khiển xe khách 43H-091.xx là N.H.T (36 tuổi, trú xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi).

Cả hai là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tân Quang Dũng.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tranh giành khách.

Nguyên nhân được xác định là do xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Sau khi làm việc với đại diện nhà xe, tài xế và phụ xe khách nêu trên, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hải Vân tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tân Quang Dũng cho hay, sự việc xảy ra sau khi một hành khách đã mua vé của nhà xe và đang đợi xe tới đón thì một xe khác tới đón đi nên phụ xe của đơn vị mới có hành động như vậy.

"Ngay trong chiều hôm qua chúng tôi đã tới cơ quan công an để làm việc", vị đại diện này nói.

Như PLO đã đưa tin, ngày 15-8, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã nắm được video người đàn ông ngồi chắn xe ô tô giữa đường và đang tiến hành xác minh làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội đã đăng tải một video thể hiện cảnh một xe khách đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra, ngồi chắn xe ô tô giữa đường.

Khi xe khách dừng lại thì người này đứng dậy và nói gì đó.

Trước sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng việc làm như vậy rất nguy hiểm khi xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ cũng như gây ách tắc giao thông.