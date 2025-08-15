Công an Đà Nẵng xác minh vụ người đàn ông ngồi chắn ô tô giữa đường 15/08/2025 20:02

(PLO)- Một người đàn ông đã bất ngờ lao ra ngồi chắn ô tô giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 15-8, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã nắm được video người đàn ông ngồi chắn ô tô giữa đường và đang tiến hành xác minh làm rõ.

Camera ghi lại cảnh tượng nguy hiểm.

Trước đó, mạng xã hội đã đăng tải một video thể hiện cảnh một xe khách đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ có một người đàn ông lao ra, ngồi chắn giữa đường.

Khi xe khách dừng lại thì người này đứng dậy và nói gì đó rồi di chuyển.

Người đàn ông mặc áo đỏ chặn xe giữa đường.

Trước sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng việc làm như vậy rất nguy hiểm khi xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ cũng như gây ách tắc giao thông.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành xác minh sự việc.