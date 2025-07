Công bố lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị 01/07/2025 19:21

Chiều 1-7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị diễn ra đồng thời hai hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ là các lãnh đạo chủ chốt các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm Bí thư Đảng ủy. Ảnh: CTV

Lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy

Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các Đảng bộ, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ sau sáp nhập.

Theo đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ quan Đảng hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị.

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị do ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Công an tỉnh được thành lập do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Quân sự tỉnh do ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang trao quyết định thành lập Văn phòng Tỉnh ủy, do ông Lê Văn Bảo (thứ ba từ phải sang) làm Chánh Văn phòng. Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), được chỉ định làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), được chỉ định làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị.

Bà Ly Kiều Vân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ), được chỉ định làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thành lập trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị do ông Lê Công Toán, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình (cũ) làm Hiệu trưởng.

Tỉnh quyết định thành lập Báo và Phát thanh-Truyền hình Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất báo, đài hai tỉnh, giao ông Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị (cũ) giữ chức Tổng Biên tập.

Lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cũng như các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

UBND tỉnh đã công bố danh sách lãnh đạo các sở, ngành chủ chốt gồm, ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định cho lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Ảnh: CTV

Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị.

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị.

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình (cũ), giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Trị.