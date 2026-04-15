Công chứng điện tử trực tuyến di chúc có thể bị phạt đến 25 triệu đồng 15/04/2026 15:57

(PLO)- Nghị định 109/2026 lần đầu bổ sung xử phạt hành vi công chứng điện tử trực tuyến đối với di chúc, mức phạt tối đa là 25 triệu đồng.

Nghị định 109/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực từ 18-5.

Theo khoản 5 Điều 16 Nghị định 109/2026, phạt tiền 15-25 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm quy định về hoạt động hành nghề công chứng; trong đó có hành vi thực hiện công chứng điện tử trực tuyến đối với di chúc hoặc giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương khác.

Lý do là khoản 2 Điều 48 Nghị định 104/2025 (hướng dẫn Luật Công chứng) quy định rõ công chứng điện tử trực tuyến được áp dụng với các giao dịch dân sự, trừ di chúc và giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương khác.

Công chứng điện tử trực tuyến được áp dụng với các giao dịch dân sự, trừ di chúc không được áp dụng công chứng điện tử trực tuyến. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, mức phạt tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 109/2026 còn áp dụng đối với các hành vi:

Sử dụng thẻ công chứng viên của người khác hoặc cho người khác sử dụng thẻ công chứng viên để hành nghề công chứng;

Hành nghề trong thời gian bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên;

Thực hiện công chứng điện tử trên nền tảng không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Tùy theo tính chất, hành vi vi phạm, người vi phạm có thể bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được. Đồng thời, tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng hoặc nơi công chứng viên đang hành nghề có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm.