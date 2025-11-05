Công nghệ 'ngược đời' của Mazda: Ô tô càng chạy, không khí càng sạch? 05/11/2025 08:24

(PLO)- Hệ thống "Thu hồi Carbon Di động" của hãng xe Mazda Nhật Bản có khả năng hấp thụ tới 20% lượng khí thải từ động cơ xoay chạy bằng nhiên liệu sinh học.

Khi kết hợp với một loại nhiên liệu sinh học cụ thể, việc lái xe thực sự có thể có lợi cho môi trường.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản từ lâu đã ngần ngại đầu tư hoàn toàn vào xe điện chạy bằng pin. Toyota là hãng xe thể hiện rõ lập trường này nhất. Thay vào đó, các công ty đến từ xứ sở Mặt trời mọc coi nhiên liệu sinh học là vị cứu tinh tiềm năng cho động cơ đốt trong.

Mazda cũng chia sẻ triết lý tương tự. Họ chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong, tin rằng chúng vẫn có thể được cải tiến để sạch hơn đáng kể. Mẫu Vision X-Coupe, ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản, đã gây chú ý nhờ thiết kế thanh lịch và động cơ xoay.

Chiếc xe trưng bày này được thiết kế để phù hợp với hệ thống "Thu hồi Carbon Di động" của Mazda. Đây là một thiết bị có khả năng hấp thụ tới 20% lượng khí thải. Công ty khẳng định đây không chỉ là một giấc mơ viển vông.

"Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, chúng tôi đã thiết lập công nghệ ở cấp độ thử nghiệm trình diễn. Hiện chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn xác minh toàn diện để hướng đến triển khai thực tế", Kazuo Ichikawa, chuyên gia tại Bộ phận Nghiên cứu Công nghệ Môi trường Thế hệ Mới của Mazda, chia sẻ.

Ông Ichikawa nói thêm: "Chúng tôi đã xác nhận bằng thực nghiệm rằng CO₂ có thể được tách khỏi khí thải bằng cách sử dụng chất hấp thụ CO₂. Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm trình diễn công nghệ thu giữ CO₂ này tại vòng chung kết của Giải đua Super Taikyu năm nay".

Ông Ichikawa thừa nhận "vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết". Nhưng mục tiêu vẫn rõ ràng: đưa thiết bị thu giữ carbon vào xe hơi sản xuất. Khí thải thu được sẽ được sấy khô, và carbon được liên kết với một chất nền zeolit tinh thể. CO₂ đã qua sử dụng được lưu trữ trong một bể chứa nhỏ, có tiềm năng được sử dụng làm nguyên liệu thô cho việc sản xuất nhựa tái chế.

Động cơ quay không chạy bằng xăng. Nó chạy bằng nhiên liệu sinh học có nguồn gốc thực vật được làm từ Nannochloropsis. Đây là một loại vi tảo tạo ra dầu có đặc tính tương tự dầu diesel. Trong quá trình sinh trưởng, tảo hấp thụ CO₂ thông qua quá trình quang hợp.

Mazda tin rằng việc sản xuất nhiên liệu từ vi tảo này với "chi phí tương đối thấp" có thể cắt giảm lượng khí thải CO₂ tới 90% so với nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc Công nghệ Ryuichi Umeshita cho biết: Khi kết hợp với hệ thống thu giữ carbon có khả năng thu hồi 20% lượng khí thải của xe, một chiếc xe như Vision X-Coupe có thể đạt được mức phát thải carbon ròng âm khoảng 10%.

Về lý thuyết, Mazda cho biết: "Càng lái xe nhiều, lượng khí thải CO₂ càng giảm". Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô sản xuất nhiên liệu sinh học vẫn là một thách thức lớn. Hiện tại, việc tinh chế hơn một lít nhiên liệu từ một bể nuôi cấy 1.000 lít mất khoảng hai tuần.

Lượng CO₂ thu được thậm chí có thể được tái sử dụng để nuôi trồng thêm tảo vi mô. Điều này có nghĩa là chiếc xe sẽ giúp làm sạch không khí khi di chuyển. Mazda rất nghiêm túc trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này. Tuy nhiên, tương lai đó phụ thuộc rất nhiều vào việc mở rộng quy mô sản xuất nhiên liệu sinh học đến mức khả thi.

Tuy nhiên, chúng ta nên trân trọng sự sẵn sàng tư duy đột phá của Mazda. Kể cả nếu hướng đi này có khó khăn, động cơ đốt trong vẫn sẽ tồn tại với Skyactiv-Z mới sắp ra mắt.