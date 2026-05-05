Công ty XSKT Vĩnh Long có dấu hiệu để tài sản ngoài sổ sách kế toán 05/05/2026 14:32

(PLO)- Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều cơ sở nhà, đất bị bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả tại các công ty xổ số. Đáng chú ý, tại Công ty XSKT Vĩnh Long xuất hiện dấu hiệu hạch toán tài sản ngoài sổ sách kế toán.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất tại ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre.

Qua thanh tra, nhiều tồn tại được chỉ ra, đặc biệt tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có dấu hiệu để tài sản ngoài sổ sách kế toán.

Để trống, không sử dụng 6 cơ sở nhà đất

Theo kết luận thanh tra, Công ty XSKT Vĩnh Long đang quản lý 13 cơ sở nhà, đất, trong đó có 6 cơ sở để trống, không sử dụng.

Công ty XSKT Vĩnh Long chi hơn 40 tỉ mua 4 căn nhà ở TP.HCM rồi bỏ trống; có dấu hiệu của hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã mua 4 căn nhà tại số 27, 29, 31, 33 đường số 7B, phường An Lạc (TP.HCM) vào năm 2020 với tổng số tiền hơn 41,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực hiện theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước, công ty đã đưa 4 căn nhà này ra khỏi sổ sách theo dõi tài sản và hạch toán sang khoản nợ phải thu với số tiền hơn 41,85 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất việc bán đấu giá để thu hồi vốn.

Thanh tra xác định việc hạch toán này khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá, trong khi tài sản vẫn đứng tên công ty là chưa đảm bảo quy định và nguyên tắc kế toán, đồng thời có dấu hiệu của hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị.

Qua kiểm tra thực tế, các căn nhà này không được sử dụng đúng mục đích theo phương án đầu tư. Một số tài sản bị mất cắp, có căn được cho người khác ở, sử dụng như nhà ở. Riêng căn số 29 được cho mượn nhưng doanh nghiệp chưa cung cấp được hồ sơ, văn bản hợp pháp liên quan.

Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ ra việc công ty thực hiện thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê đối với một số căn nhà nhưng thực tế người thuê vẫn tiếp tục sử dụng, không nộp tiền, gây thiệt hại nguồn thu 264 triệu đồng.

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về các cá nhân liên quan, gồm ông Thiệu Ngọc Tâm - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty (giai đoạn từ ngày 01-01-2019 đến ngày 30-11-2020); ông Nguyễn Quốc Thái - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty (giai đoạn từ ngày 01-4-2024 đến nay).

Tài sản để trống kéo dài, chưa tận dụng hết công năng

Đối với Công ty XSKT Trà Vinh, doanh nghiệp đang quản lý 8 cơ sở nhà, đất, trong đó có 3 cơ sở chưa sử dụng. Tại đây, thanh tra chỉ ra việc đơn vị không quy định cụ thể về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và đối tượng được bố trí nhà ở tập thể, cũng như đối tượng thụ hưởng từ các công trình phúc lợi. Việc này dẫn đến tình trạng tự ý xây dựng nhà ở trên đất của công ty, được xác định là chưa đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các quy định pháp luật liên quan.

Công ty XSKT Trà Vinh cũng có nhiều cơ sở nhà, đất bỏ trống

Trách nhiệm được xác định thuộc về các lãnh đạo công ty qua các thời kỳ, trong đó có ông Lê Xinh Đẹp, ông Trần Việt Dũng và ông Lê Thanh Tâm do chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót trong quá trình quản lý.

Cũng tại Công ty XSKT Trà Vinh, đối với khu nhà, đất tại số 27 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM, từ tháng 12-2024 đến nay không được sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí và xuống cấp tài sản, vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị.

Tại Công ty XSKT Bến Tre, cả 4 cơ sở nhà, đất đều đang được sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra ghi nhận vẫn còn tình trạng sử dụng chưa hết diện tích, chưa khai thác tối đa công năng theo thiết kế.

Cơ quan thanh tra đánh giá việc để nhiều cơ sở nhà, đất không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả là biểu hiện của lãng phí trong quản lý tài sản công. Từ các tồn tại được phát hiện, cơ quan thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025.

Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm và kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu các công ty trong giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến 1-7-2025 do để xảy ra những hạn chế trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất.

Bên cạnh đó, thanh tra đề nghị chỉ đạo Sở Tài chính sớm hoàn thành việc thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của ba công ty theo đúng quy định. Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị đưa tài sản đã đầu tư vào khai thác hiệu quả hoặc có phương án xử lý phù hợp, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực tài chính từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.