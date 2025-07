Cử tri kiến nghị tăng cường bác sĩ giỏi lên miền núi 04/07/2025 13:20

(PLO)- Sáng 4-7, tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Sáng 4-7, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 (khoá XV) tại xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng).

Tăng cường bác sĩ giỏi, đầu tư hạ tầng ngành y

Tại hội nghị, cử tri đồng tình chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sáp nhập xã phường, đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời đề nghị cấp trên có cơ chế đặc thù cho bà con vùng miền núi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề như: lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả hàng nhái tràn lan, an sinh xã hội, xã khó khăn nhưng về đích nông thôn mới, các khoản thuế phí, đầu tư hạng tầng y tế, giáo dục, khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi…

Theo cử tri Ngô Duy Chánh (ngụ xã Nam Trà My), ông phấn khởi khi đất nước vào kỷ nguyên mới, kỳ vọng quê hương sẽ phát triển, đời sống người dân hạnh phúc, ấm no.

Ông kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm làm sao để bà con vùng sâu vùng xa có nơi ăn chốn ở, an tâm sinh sống. Chính quyền đẩy nhanh thủ tục hành chính, trả lời cho dân được hay không tại các vị trí, để cấp sổ cho bà con yên tâm làm nhà, sản xuất.

Cử tri Chánh kiến nghị có cơ chế đặc thù cho người cao tuổi miền núi, giải quyết bất cập thủ tục hành chính… “Các cụ ở trên này đến 75 tuổi hưởng chế độ thì tội cho họ, bởi tuổi thọ thấp, cần có cơ chế đặc thù cho người dân trên này. Nhìn các cụ, bà con rất khổ, chờ đến 75 tuổi rất ít người được hưởng”, ông Chánh phản ánh.

Cử tri Ngô Duy Chánh kiến nghị. Ảnh: TN

Cử tri Nguyễn Văn Tuế (thôn 2 xã Nam Trà My) cho rằng chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát đang thực hiện hết sức nhân văn. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ sửa chữa nhà hiện nay 30 triệu đồng/nhà còn thấp, kiến nghị tăng thêm để phù hợp với mức kinh phí thực tế.

Bên cạnh đó, ông Tuế cho rằng bà con miền núi một số nơi chưa thể phát triển kinh tế. “Trước đây bà con được hỗ trợ cây trồng, nhưng thiếu đầu ra hoặc thiếu kỹ thuật nên không hiệu quả. Đề nghị tăng cường hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho cây trồng, bao tiêu đầu ra để bà con có điều kiện phát triển kinh tế”, theo ông Tuế.

Nhiều cử tri băn khoăn, hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My (cũ) không có trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú. Nhiều em học sinh ở xa đi học rất khó, đề nghị có cơ chế để các em có nơi ăn chỗ ở ổn định, học hành hiệu quả.

Cùng với đó, cấp trên tăng cường đội ngũ y bác sĩ giỏi lên miền núi, tăng đầu tư trang thiết bị, hạ tầng để khám chữa bệnh cho người dân. “Mỗi lần bệnh nặng chuyển lên tuyến trên, nhiều trường hợp di chuyển dọc đường không qua khỏi”, ông Tuế chia sẻ.

Quan tâm đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa

Đại biểu quốc hội Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), đề nghị lãnh đạo TP khẩn trương quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị đường truyền, mua sắm xe công… cho các xã.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

“Đồng thời, lãnh đạo thành phố tăng cường đi về miền núi, biên giới để nghe thêm, tập trung chỉ đạo để kịp thời công tác vận hành chính quyền 2 cấp”, ông Dũng đề nghị.

Thông tin đến cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh việc hợp nhất 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thành lập thành phố Đà Nẵng (mới) nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của 2 địa phương, phát triển hài hoà, cân bằng giữa miền núi, đồng bằng, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của đất nước.

Đối với xã Nam Trà My, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng xã này kế thừa cơ sở vật chất, con người của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Do đó, xã cần có trách nhiệm với các xã xung quanh, trở thành trung tâm phát triển của cả vùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời cử tri xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận những ý kiến của cử tri xã Nam Trà My, đề nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

“Cần đầu tư giao thông chiến lược trục ngang để kết nối miền núi và đồng bằng, kết nối với Tây nguyên để phát triển du lịch, dược liệu. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số, hệ thống mạng và nâng cao năng lực cán bộ để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.