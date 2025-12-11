Cục Đường bộ chỉ đạo các địa phương cùng công an tổng kiểm tra xe khách 11/12/2025 12:14

(PLO)- Trong bối cảnh tai nạn liên quan đến xe khách tăng, Cục Đường bộ yêu cầu các địa phương phối hợp Cục Cảnh sát giao thông tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Cục Đường bộ vừa có công điện đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP.HCM và Đồng Tháp cử cán bộ tham gia Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) để kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Việc kiểm tra được triển khai trong bối cảnh 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách chiếm 5,79% tổng số vụ tai nạn giao thông.

Theo Cục Đường bộ, toàn quốc hiện có gần 321.000 xe khách, chiếm 4,58% số ô tô và 0,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ. Một số vụ tai nạn nghiêm trọng thời gian qua cho thấy tình trạng vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách còn phức tạp.

Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai kiểm tra các xe khách tại vị trí các trạm thu phí trên tuyến. Ảnh: V.LONG

Cụ thể như vụ xe khách 43F-007.76 đăng ký kinh doanh xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định gây tai nạn làm 10 người chết, 14 người bị thương ngày 25-7 trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh. Gần đây nhất là ngày 9-12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ 29B-081.62 và xe đầu kéo làm 4 người chết, 8 người bị thương.

Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Xây dựng, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ tổng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Trong kế hoạch phối hợp, các Tổ công tác do Cục CSGT chủ trì, Cục Đường bộ và Sở Xây dựng tham gia sẽ kiểm tra, kiểm soát xe khách trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý.

Các tuyến sẽ kiểm tra gồm: Nội Bài - Lào Cai, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Hòa Liên - Túy Loan - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Nha Trang - Vân Phong, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Thời gian kiểm tra trong 10 ngày.