Cục Nghệ thuật biểu diễn: Các địa phương có trách nhiệm xử lý video gây tranh cãi trên mạng 15/04/2026 11:10

(PLO)- Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng khẳng định: "Tôi không biết Jun Phạm là ai" khi được hỏi về MV của ca sĩ này gây tranh luận.

Ngày 15-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I-2026, cung cấp thông tin về hoạt động của ngành và trả lời các vấn đề báo chí quan tâm.

Tại họp báo, liên quan đến MV Truth or Dare của Jun Phạm gây tranh luận cũng như câu chuyện hát nhép trong biểu diễn nghệ thuật, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu biễn (Bộ VH-TT&DL) đã có phản hồi.

Theo ông Dương, đối với các video phát tán trên mạng, việc quản lý và xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144/2020, trong đó thẩm quyền thuộc về các địa phương.

“Hiện nay việc này giao cho các địa phương thực hiện theo thẩm quyền”- ông Dương nói.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng khẳng định: "Tôi không biết Jun Phạm là ai".

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu biễn (Bộ VH-TT&DL). Ảnh: VIẾT THỊNH.

Cũng theo đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ đã có các văn bản chỉ đạo gửi UBND các tỉnh, thành phố, trong đó nhấn mạnh ba nội dung chính: quán triệt và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, định hướng thông tin nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn, trong đó có vấn đề sử dụng âm thanh thay thế trực tiếp trên sân khấu – dư luận gọi là hát nhép.

Ông Dương cho biết thêm, thời gian tới Bộ sẽ tăng cường quản lý, đồng thời dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề về việc sử dụng kỹ thuật thay thế trong biểu diễn nghệ thuật.

Nội dung này không chỉ liên quan đến nghệ sĩ là viên chức trong các đơn vị công lập mà còn bao gồm cả lực lượng nghệ sĩ ngoài công lập thông qua các hội chuyên ngành.

Liên quan đến việc triển khai các quy định, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu thực hiện đúng theo Nghị định 144 (quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn- PV).

﻿Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu biễn (Bộ VH-TT&DL) trả lời câu hỏi của báo chí. Clip: VIẾT THỊNH.

Đối với việc TP.HCM ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong đó nhấn mạnh các hành vi bị nghiêm cấm như lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (hát nhép), ông Dương nói, địa bàn TP.HCM là nơi có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật – việc quản lý vẫn được thực hiện theo đúng quy định phân cấp hiện hành.

Liên quan MV "Truth or dare" của Jun Phạm, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 9-4, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang trong quá trình thẩm định MV Truth or Dare, đồng thời lấy ý kiến hội đồng nghệ thuật, cơ quan chức năng và các chuyên gia. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

Phía nam ca sĩ cũng đã chủ động ngừng phát hành, gỡ MV khỏi các nền tảng.

Trước đó, MV “Truth or dare” tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt vì chứa nhiều hình ảnh được cho là gợi dục, phản cảm.