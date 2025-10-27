Cuộc gặp Mỹ - Trung Quốc có thể quyết định diễn biến giá vàng thế giới 27/10/2025 09:37

(PLO)- Trong tuần này, một sự kiện địa chính trị rất quan trọng có khả năng tác động mạnh đến diễn biến giá vàng thế giới chính là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau khi giá vàng thế giới có một ngày sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm, nhiều chuyên gia, nhà đầu tư đang băn khoăn về việc diễn biến tiếp theo của giá vàng thế giới.

Nếu đàm phán Mỹ - Trung Quốc diễn biến tích cực, giá vàng có thể giảm.

﻿Ảnh: Kitco News

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới khởi đầu tuần mới ở mức 4.259,43USD/ounce. Sau khi thử thách với ngưỡng 4.220USD/ounce, giá vàng tăng lên mức 4.320USD/ounce và rồi lên mốc 4.350USD/ounce.

Tuy nhiên đến phiên ngày thứ Ba, giá vàng đã ghi nhận diễn biến bất ngờ. Ngay lúc mở cửa phiên giao dịch, giá sụt mạnh 200USD/ounce xuống 4.036USD/ounce. Trong thời gian còn lại của tuần, vàng hồi phục phần nào và chốt tuần ở ngưỡng 4.118USD/ounce.

Nhận định về triển vọng giá vàng tuần này, phần đông các chuyên gia thể hiện quan điểm trung lập hoặc bi quan. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn có niềm tin vào khả năng giá vàng tăng.

Chủ tịch kiêm COO quỹ Asset Strategies International, ông Rich Checkan, dự báo: “Sau khoảng thời gian tăng nóng, việc giá vàng điều chỉnh là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, về dài hạn, vẫn có lý do để tin vào triển vọng của giá vàng”.

Trưởng bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ Britannia Global Markets, ông Neil Welsh, hiện đang trung lập về triển vọng giá vàng tuần tới: “Tôi không tin vàng sẽ giảm quá sâu, đáy của giá vàng có thể thiết lập trong tuần này.”

Trong tuần này, một sự kiện địa chính trị rất quan trọng có khả năng tác động mạnh đến diễn biến giá vàng chính là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các thông tin cập nhật cho đến thời điểm này đều phát đi tín hiệu tích cực. Ngày 26-10, các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về một thỏa thuận khung cho vấn đề thương mại giữa hai nước, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bessent xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để lãnh đạo hai nước thảo luận vào ngày 30-10 tới.

Tổng thống Trump hiện đang có mặt tại Malaysia, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Dự kiến ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp với ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30-10.

Trong một tuyên bố về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan "sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc".