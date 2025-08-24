Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam 2025 tìm ra nhà vô địch 24/08/2025 15:10

(PLO)- Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam 2025 là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước.

Ngày 23-8, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 được tổ chức tại Hà Nội, theo hình thức tranh biện đối kháng trực tiếp để 16 dự án xuất sắc nhất có cơ hội chứng minh, thuyết phục các Giám khảo về Giá trị thực tiễn, Tính sáng tạo, Tính bền vững - khả năng mở rộng, và chất lượng tổng thể của bài thi.

16 dự án bước vào vòng chung kết được đánh giá, bầu chọn bởi Hội đồng Giám khảo gồm 24 thành viên. Ảnh: NGỌC DIỆP

Được tổ chức bởi ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix, Cuộc thi VietChain Talents là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thế hệ lập trình viên tương lai.

VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỉ đồng, trong đó, Giải nhất chủ đề Blockchain Layer 1 có giá trị 1 tỉ đồng. Giải Nhất của 3 chủ đề còn lại: (1) Sàn giao dịch Tập trung và Phi tập trung, (2) Truy vết Blockchain, (3) Cầu nối Blockchain có trị giá 500 triệu đồng/giải.

Hai doanh nghiệp đồng hành là: Tether trao tặng giải thưởng “Sáng kiến Ứng dụng Stablecoin” với tổng giải thưởng trị giá 250 triệu đồng; và CTCP Công nghệ SotaTek Việt Nam trao giải “Bệ phóng Công nghệ” với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Vân Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, Chung kết VietChain Talents 2025 được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang đồng loạt hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, và VietChain Talents mong muốn được đóng góp thêm một tiếng nói, một hoạt động khẳng định niềm tin vào trí tuệ Việt, với khát vọng chinh phục công nghệ, làm chủ công nghệ và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ.

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng: “Trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, với những quy định quan trọng, lần đầu tiên xác lập địa vị pháp lý cho tài sản số, tạo lập khuôn khổ quản lý đối với các loại hình tài sản mã hóa, đồng thời khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc tổ chức Cuộc thi VietChain Talents có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.”.

16 dự án bước vào vòng chung kết được đánh giá, bầu chọn bởi Hội đồng Giám khảo gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực Cơ yếu, Mật mã, Công nghệ, Tài chính trong và ngoài nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, VBA, Boston Consulting Group, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện ABAII, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Viện Khoa học Công nghệ Mật mã, Tether, KyberSwap, Viettel Security, AlphaTrue, Spores Network là minh chứng cho sự đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch ở mức độ cao nhất.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, … cùng hơn 100 cơ quan truyền thông báo chí và các đơn vị đồng hành như Nami Foundation, BiGod, OKX, Sotatek, Spores Network, Amnis Finance...

Sau quá trình cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 4 bài thi xuất sắc giành giải Nhất theo từng chủ đề:

Chủ đề 1: Blockchain Layer-1, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung, đã nêu bật được mô hình sàn giao dịch sáng tạo, tập trung vào thanh khoản minh bạch và bảo mật người dùng.

Chủ đề 3: Truy vết Blockchain, thuộc về đội Web3 TraceHub với dự án Web3 TraceHub, với giải pháp ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), bày tỏ sự bất ngờ trước những phần thi cân tài cân sức, có lúc tưởng như bất phân thắng bại. Theo ông chính sự kịch tính này đã làm nên giá trị thực sự của VietChain Talents – một môi trường thử lửa để chọn ra những nhân tố xứng đáng đồng hành cùng sự phát triển thị trường blockchain Việt Nam.