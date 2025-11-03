Cứu 4 người chơi vơi giữa sông, không thể vào bờ vì lũ lớn ở Quảng Trị 03/11/2025 22:12

(PLO)-Công an tỉnh Quảng Trị cứu thành công bốn người dân chơi vơi giữa sông Hiếu, không thể vào bờ do lũ lớn.

Tối 3-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã cứu thành công bốn người dân chơi vơi giữa sông Hiếu, không thể vào bờ do lũ lớn.

Trước đó, lúc 17 giờ 25 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo từ Công an xã Hiếu Giang có bốn người dân bị mắc kẹt trên bè bằng tre ở giữa sông Hiếu, thuộc địa phận thôn An Thái.

Công an dùng ca nô tiếp cận giải cứu.

Lúc này, do mưa lớn từ thượng nguồn, nước sông dâng cao, chảy xiết không thể tự vào bờ.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã xuất xe, cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an xã Hiếu Giang.

Bốn người được đưa vào bờ an toàn trước dòng lũ lớn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, đưa bốn nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo đề nghị của Công xã Hiếu Giang, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục triển khai cứu hộ cứu nạn hai người bị mắc kẹt khác gần vị trí này.