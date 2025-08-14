Cựu cán bộ xã vi phạm quản lý đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn lãnh án 14/08/2025 20:35

Trong các ngày 12 đến 14-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn An (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn – cũ) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh, các bị cáo Dương Đức Vượng (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn – cũ) nhận án 4 năm tù, Đỗ Văn Ba (cán bộ địa chính) 36 tháng tù, Nguyễn Mạnh Hùng (phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí -cũ) 26 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 3-2019 tại xã Minh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Vụ việc được chuyển sang công an để xử lý theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, trong vòng 10 năm, từ 2008-2018, nhiều hộ dân đã chuyển quyền sử dụng đất tại xã Minh Trí và xã Minh Phú khi chưa được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, không được mua bán, chuyển nhượng với người không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ.

Trong đó, các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ; để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Hai bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích là 445.254 m2.

Bị cáo Đỗ Văn Ba ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực, xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 79 hồ sơ.

Còn bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng ký xác nhận vào Đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất ở và vườn liền kề, chuyển giao tài sản trên đất với 21 đơn.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn An có trách nhiệm cao nhất, bị cáo An đã trực tiếp ký chứng thực xác nhận với 75 hồ sơ, với tổng diện tích đất chuyển nhượng không đúng quy định là 246.782,75 m2.

Bị cáo Dương Đức Vượng chịu trách nhiệm thứ 2 với việc trực tiếp ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là 198,472 m2.

Tiếp đó là trách nhiệm của bị cáo Đỗ Văn Ba đã tham mưu, đề xuất, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực 79 hồ sơ, với tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là 338.085 m2. Trách nhiệm thấp hơn là của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng đã ký xác nhận vào 21 đơn, với diện tích chuyển nhượng là 165.452 m2.