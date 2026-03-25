Cựu Hiệu trưởng bị cáo buộc sai phạm dạy thêm bị đề nghị 4-5 năm tù 25/03/2026 15:02

(PLO)- Đại diện VKS cho rằng cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình chủ mưu, giữ vai trò chính, lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh...

Chiều 25-3, TAND Khu vực 1 - TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng nhà trường) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi bắt đầu tranh luận, HĐXX nghe đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình mức án 4-5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS đánh giá việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh. Do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong sai phạm này, cựu hiệu trưởng Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính, đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh. Bị cáo Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối các sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý.

Dù bà Bình không thừa nhận hành vi phạm tội song VKS khẳng định từ các lời khai, chứng cứ, việc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, VKS ghi nhận tình tiết tại tòa, bị cáo đã khai học phí này có sự thỏa thuận linh hoạt giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có đóng góp với nhà trường, do đó đưa ra mức án đề nghị 4-5 năm tù.

VKS xác định trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền gần 75 triệu đồng; bị cáo Nguyệt phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong quá trình công tác… nên đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyệt.

Bản luận tội nêu rõ trong năm học 2013-2014, Trường THCS Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh. Mức thu này cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22 và các văn bản liên quan.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, thu vượt quy định là hơn 1 tỉ đồng,

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về 2 nhóm lớp. Từ đó, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý, 1 hệ thống sổ sách kế toán đưa vào báo cáo tài chính, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Sau khi đại diện VKS trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo, các luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đối đáp với đại diện VKS, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ hành vi phạm tội cho bị cáo.