Cứu hộ vật lộn với lũ dữ cứu bốn người mắc kẹt ở Khánh Hòa 19/11/2025 12:24

(PLO)- Lực lượng cứu hộ ở Khánh Hòa phải vật lộn với dòng nước lũ đang dâng cao, chảy siết để tiếp cận, cứu nạn bốn người dân bị mắc kẹt ở vùng ngập lụt.

Trưa 19-11, lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã đưa được bốn người mắc giữ vùng ngập lụt ở xã Hòa Trí đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ vật lộn với dòng nước lũ cứu nạn người dân bị mắc kẹt.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày (19-11), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo của Công an xã Hóa Trí có bốn người bị mắc kẹt giữa vùng lũ, cần hỗ trợ thuộc địa bàn thôn Nhĩ Sự.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động ngay tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đưa người già vùng ngập lụt ở phường Nam Nha Trang đến nơi an toàn.

Vị trí bốn người bị mắc kẹt có địa hình trũng. Đồng thời, nước lũ dâng cao, nước chảy xiết khiến công tác tiếp cận khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải triển khai đội hình, tiếp cận người mắc kẹt và giăng dây để đảm bảo an toàn.

Sau gần hai giờ vật lộn với dòng lũ chảy siết, đến 11 giờ 30, tổ công tác đã tiếp cận và cứu nạn thành công bốn người ra khu vực an toàn.

Một em bé được đưa ra khỏi vùng ngập lụt.

Cùng trong sáng 19-11, lực lượng cứu hộ đã cứu nạn nhiều người dân tại khu vực ngập lụt ở phường Nam Nha Trang. Trong đó, có nhiều người già và trẻ em.