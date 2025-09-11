Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nói lời sau cùng 11/09/2025 15:52

(PLO)- Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà thừa nhận "những dễ dãi của bản thân đã đưa đến sai phạm này"...

Chiều 11-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh thành liên quan.

HĐXX đã kết thúc phần tranh luận và chuyển sang nghị án. Do vụ án phức tạp, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và thông báo sẽ tuyên án vào 14h30 ngày 18-9.

Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cầm mic) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp. Ông Hà xin HĐXX xem xét cho ông hưởng bản án khoan hồng, nhẹ nhất.

Ông Phạm Thái Hà trần tình về quá trình nỗ lực phấn đấu trong công tác, ông sinh ra và lớn lên trong gia đình cách mạng, bản thân cố gắng học tập, giúp đỡ gia đình.

Theo lời ông Hà, ông cố gắng phấn đấu tự mình vào được cơ quan Nhà nước. Ở cơ quan nào, bị cáo cũng đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen khác.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn không tránh khỏi sai phạm cơ bản, không nhận thức được có những việc nên nói hay không, nên làm hay không.

Ông Phạm Thái Hà thừa nhận hành vi sai phạm nên đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và bồi thường thêm 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

“Những dễ dãi của bản thân đã đưa đến sai phạm này. 17 tháng ở trong trại, bị cáo ăn năn đau xót cả thể xác và tinh thần. Trong nhà tù, khổ đau nên bị cáo đã phát sinh bệnh nền, mắc bệnh ngưng thở khi ngủ” - ông Phạm Thái Hà nghẹn ngào nói.

Về bệnh tật của mình, ông Hà còn nói thêm rằng có những người xấu số sau một giấc ngủ sáng mai không dậy chính là vì bệnh ngưng thở khi ngủ. Bản thân ông Hà phải đeo máy khi ngủ để phòng ngừa nguy cơ này.

“Bị cáo bị khai trừ khỏi Đảng khi còn trẻ, còn nhiều tâm huyết muốn cống hiến. Đây là bản án khắc nghiệt, là bài học đắt giá nhất. Bị cáo xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Đề nghị HĐXX xem xét việc 17 tổ chức và hơn 300 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo” - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thỉnh cầu.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nhận trách nhiệm trong việc đưa ra các chủ trương dẫn đến sai lầm của ngày hôm nay.

“Sai lầm của bị cáo đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân yêu. Bị cáo vô cùng ân hận và mong HĐXX khoan hồng” - ông Hưng trình bày.

Ông Nguyễn Duy Hưng xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là ông Phạm Thái Hà và một số bị cáo là cấp dưới tại Tập đoàn Thuận An.

Ông Hưng trình bày thêm quá trình điều hành doanh nghiệp, bị cáo đã dành toàn bộ công sức, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Bản thân bị cáo thấy rất đau lòng khi đời sống và tương lai của những lao động này thời gian tới bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi.

Ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) nói rằng sai phạm của bản thân ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo Pích muốn gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân. Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi của mình nên tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo.

"Mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo" - ông Pích nói.

Trình bày lời nói sau cùng, các bị cáo khác đều bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi về những sai lầm mắc phải và trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin HĐXX xem xét vai trò của mình trong vụ án, cho họ hưởng mức án khoan hồng nhất, sớm được trở về xã hội.