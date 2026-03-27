Đại tướng Lương Tam Quang: Giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm 27/03/2026 21:18

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác... với mục tiêu lâu dài là phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm.

Chiều 27-3, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: CATH

Triệt phá nhiều chuyên án lớn

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin trong quý I-2026, đơn vị đã chủ động đổi mới tư duy theo hướng “chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị cũng chủ động tham mưu nhiều giải pháp chiến lược, góp phần thu hút đầu tư, ổn định sản xuất, bảo đảm an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số, giữ vững an ninh quốc gia. Đồng thời, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hóa với tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: CATH

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn và được Bộ Công an gửi Thư khen. Điển hình là vụ án khởi tố 12 bị can giả danh khám chữa bệnh, lừa hơn 80.000 bị hại, chiếm đoạt trên 227 tỉ đồng; triệt xóa ổ nhóm phát tán mã độc, thu thập hơn 93.500 tệp dữ liệu để trục lợi.

Công an tỉnh còn đấu tranh với tội phạm “núp bóng doanh nghiệp” và triệt phá các đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện. Trong đó, đấu tranh sáu chuyên án, triệt xóa chín đường dây, khởi tố 154 vụ với 308 bị can về ma túy, làm rõ nhiều đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 97%-100%, đứng đầu cả nước về sử dụng dữ liệu số hóa, bảo đảm an toàn giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CATH

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh nhà trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm...

Tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và hướng tới tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Ông yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Mục tiêu lâu dài là phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm; xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, mang lại môi trường sống bình yên, ổn định cho nhân dân...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CATH

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu pháp lệnh về bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như đấu tranh với tội phạm môi trường, vi phạm về an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: CAHT

Năm 2026 được xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, vì vậy, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Đây là nền tảng quan trọng để củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân" - Bộ trưởng Bộ Công an nói.