Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Kiên quyết chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU 31/03/2026 16:02

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 3 năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Ông yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD.

Đại tướng nhấn mạnh việc nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an giữ vững an ninh trật tự, nhất là dịp diễn ra Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bộ Tổng Tham mưu tập trung hoàn chỉnh Chỉ lệnh về SSCĐ đối với QĐND và dân quân tự vệ; các chỉ thị về dự trữ đạn, vật chất hậu cần và quản lý vũ khí.

Đại tướng lưu ý các đơn vị tăng cường tuần tra, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động chống phá trên tuyến biên giới, biển, đảo. Đồng thời, các lực lượng cần kiên quyết ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Trong công tác quản lý vùng trời, Đại tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn bay, quản lý chặt chẽ thiết bị bay không người lái. Các đơn vị phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn không gian mạng và cung cấp đầy đủ tư liệu địa hình cho toàn quân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MOD

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu theo dõi sát công tác huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức diễn tập và giáo dục đào tạo đúng kế hoạch. Các cấp duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn, chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cần triển khai đúng lộ trình.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, thời gian qua Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an ninh cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị đã kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2026 một số cơ quan; xây dựng kế hoạch, chỉ thị diễn tập tác chiến phòng thủ cho các quân khu, quân chủng, quân đoàn. Công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động chống phá trên tuyến biên giới, biển đảo được chú trọng.

Quân đội duy trì hiệu quả hoạt động của các chốt chiến đấu dân quân thường trực trên biên giới, đất liền thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh chính trị. Đồng thời, các cấp duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các tình huống thiên tai.