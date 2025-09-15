Đắk Lắk bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 15/09/2025 11:10

(PLO)- HĐND tỉnh Đắk Lắk thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk và bầu bổ sung chức danh này tại kỳ họp chuyên đề.

Sáng 15-9, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Trần Phú Hùng, với lý do chuyển công tác.

Các đại biểu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Từ Thái Giang. Ảnh: VŨ LONG

Đồng thời, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột.

Ông Từ Thái Giang (50 tuổi), quê tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc Kinh; trình độ học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Từ Thái Giang (cầm hoa). Ảnh: VŨ LONG

Ông Trần Phú Hùng (57 tuổi, quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2021.

Trước đó, tháng 3-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Trần Phú Hùng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.