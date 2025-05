Đắk Lắk: Thêm phòng khám nha khoa bị đình chỉ hoạt động 18 tháng 28/05/2025 09:21

Ngày 28-5, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động đối với 1 phòng khám nha khoa tại TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk xử phạt Công ty TNHH New One Dental (nha khoa New One Dental, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) 90 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 18 tháng, kể từ ngày 16-5.

Theo quyết định xử phạt, vào ngày 9-5, phòng khám nha khoa này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó không lâu, vào tháng 4-2025, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi, nhân viên kinh doanh Nha khoa Valis, TP Buôn Ma Thuột số tiền 67,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc tại nha khoa Valis. Ảnh: T.H

Lý do, ông Tuấn cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, ông Tuấn đã có hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính ông Tuấn, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk quyết định xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động của cơ sở Nha khoa Valis thời hạn 18 tháng, kể từ tháng 4-2025.