Đang diễn ra Giao lưu trực tuyến “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”

Sáng nay (16-4), Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”.
Chương trình có sự tham gia của ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng phòng Chế độ BHXH; bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia.
Các chuyên gia sẽ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động đang quan tâm.
Trước khi diễn ra chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm câu hỏi từ bạn đọc gửi về qua các kênh tiếp nhận, cho thấy sự quan tâm rất lớn của người lao động và doanh nghiệp đối với các chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Các câu hỏi gửi về khá đa dạng, phản ánh nhiều vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trong đó, có không ít vấn đề liên quan đến quá trình tham gia BHXH và việc theo dõi thông tin trên nền tảng số.
Đơn cử, một bạn đọc đặt câu hỏi: Công ty có nhiều người lao động được đóng BHXH với chức danh công việc nặng nhọc, độc hại (NNĐH), tuy nhiên trên ứng dụng VssID hiện chỉ thể hiện tổng thời gian đóng BHXH và số tháng chậm đóng, chưa thể hiện cụ thể thời gian làm việc trong điều kiện NNĐH. Từ đó, bạn đọc kiến nghị cơ quan BHXH xem xét bổ sung hiển thị nội dung này để người lao động có thể chủ động tra cứu, tính toán thời điểm nghỉ hưu sớm khi đủ điều kiện (từ 15 năm làm việc NNĐH trở lên).
Một trường hợp khác đặt câu hỏi liên quan đến chế độ hưu trí: Người lao động đã tham gia BHXH 34 năm, trong đó có gần 3 năm phục vụ trong quân đội, từng tham gia chiến trường K. Theo quy định hiện hành, thời điểm nghỉ hưu theo lộ trình sẽ vào tháng 8-2027. Tuy nhiên, bạn đọc băn khoăn liệu theo Luật BHXH mới có thể nghỉ hưu trước tuổi do có thời gian tham gia chiến trường, được tính hệ số phụ cấp khu vực 0,7 hay không; nếu được thì thủ tục, cơ quan giải quyết như thế nào, và cách tính lương hưu đối với thời gian công tác đặc thù này ra sao?
Một bạn đọc là người quản lý doanh nghiệp cũng nêu vướng mắc liên quan đến mức đóng BHXH. Theo đó, người này là giám đốc không hưởng lương của một công ty TNHH một thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo Luật BHXH năm 2024, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người này đã đăng ký mức tiền lương làm căn cứ đóng là 46,8 triệu đồng/tháng (mức tối đa theo quy định).
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan BHXH yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính và không chấp thuận mức đóng này do doanh thu doanh nghiệp thấp, đồng thời đề nghị điều chỉnh xuống còn 25 triệu đồng/tháng. Bạn đọc cho biết mình không hưởng lương, tự chi trả toàn bộ chi phí đóng BHXH và việc lựa chọn mức đóng cao nhằm đảm bảo quyền lợi hưu trí về sau.
Từ đó, bạn đọc đặt câu hỏi liệu việc cơ quan BHXH yêu cầu điều chỉnh mức đóng dựa trên doanh thu doanh nghiệp trong trường hợp này có phù hợp với quy định pháp luật hay không, và căn cứ pháp lý cụ thể là gì.
Ngoài ra, nhiều câu hỏi cũng xoay quanh các nội dung như: điều kiện hưởng chế độ thai sản, ốm đau; cách tính tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; quy định đối với lao động làm việc không trọn thời gian; xử lý trường hợp doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH; cũng như các vướng mắc khi sử dụng sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử trên các nền tảng VNeID, VssID.
Một số hình ảnh tại buổi giao lưu trực tuyến:
Trong thời gian diễn ra, bạn đọc vẫn có thể tiếp tục gửi câu hỏi bằng cách bình luận trực tiếp dưới chương trình hoặc gửi về email Bandoc@phapluattp.vn để được các chuyên gia giải đáp kịp thời.
Giao lưu với độc giả
Công ty tôi trả lương chính thức thấp nhưng phụ cấp cao để giảm tiền đóng BHXH. Với Luật BHXH 2024, các khoản phụ cấp này có bị tính vào tiền lương đóng BHXH không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2025: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:
Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Thực hiện theo quy định trên các khoản được ghi trong hợp đồng lao động và được chi trả thường xuyên, cố định trong mỗi kỳ trả lương thì thuộc khoản phải đóng BHXH bắt buộc. Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.
Tôi tham gia BHYT và đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Nguyễn Trãi (chuyên sâu). Đến cuối tháng 12/2025, tôi vẫn khám và hưởng chính sách BHYT ở bệnh viện này nhưng đến đầu năm 2026, BHYT tự động chuyển nơi khám chữa bệnh của tôi về BV Đa Khoa Chánh Hưng (cơ sở) (tra cứu trên VSSIS). Trang web BHXH điện tử (Efy) nơi tôi đang công tác vẫn ghi nhận nơi khám chữa bệnh là BV Nguyễn Trãi. Vậy làm sao để tôi tiếp tục khám và hưởng BHYT tại Nguyễn Trãi trong khi ghi nhận ở VSSID là Chánh Hưng? Tôi không có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh.
Để có cơ sở cơ quan BHXH kiểm tra, bạn cung cấp mã số BHXH, CCCD, mã thẻ BHYT để cơ quan BHXH điều chỉnh nơi khám KCB cho bạn.
Xin mình hỏi mình đóng được 13 năm rồi giờ mình nghỉ thì được hưởng bao nhiêu tiền thất nghiệp mỗi tháng ạ.
Theo quy định Điều 50 của Luật Việc làm 2024 quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
BHXH TP.HCM xin cung cấp thông tin để bạn tham khảo.
Doanh nghiệp tôi thuê lao động thời vụ theo từng đợt ngắn ngày. Với luật mới, có còn cách nào để không phải đóng BHXH cho nhóm này không?
Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.
Tại điểm l quy định: Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng).
Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Xin trân trọng cảm ơn quý đơn vị và cơ quan đã tổ chức buổi giải đáp hôm nay. Tôi xin có câu hỏi: "Đối với doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên nền tảng dịch vụ công của BHXH điện tử thì có cần nộp bổ sung bản giấy về cơ quan quản lý BHXH hay không? Việc doanh nghiệp đóng BHXH và BHYT cho đối tượng là người quản lý doanh nghiệp thì có cần khai báo lại mức lương đóng BHXH tối thiểu theo quy định mới theo vùng không "trước đó tôi khai báo ở mức 3 triệu đồng" KV2?" tôi chân thành biết ơn sự quan tâm và hồi đáp của quý cơ quan quản lý.
Nếu Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên nền tảng dịch vụ công của BHXH điện tử thì không cần nộp bổ sung bản giấy về cơ quan quản lý BHXH.
Doanh nghiệp bắt buộc phải điều chỉnh và áp dụng đúng mức lương tối thiểu vùng mới khi Nhà nước có thay đổi theo đúng mức lương đóng, nơi làm việc.
Cho mình hỏi mình làm được 2 năm 10 tháng của công ty này, sau mình đóng 2 tháng ở công ty khác mình không làm nữa thì mình có hưởng được 3 năm 3 tháng thất nghiệp không ạ!
BHXH TP.HCM trả lời:
Điều 49 Luật Việc làm 2024 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nếu bạn tham gia BHTN ở 2 công ty tổng cộng là 3 năm phải đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như nêu trên thì bạn được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp theo khoản 2 Điều 50 của Luật này.
Cho mình hỏi là mình đang lãnh bảo hiểm thất nghiệp mà lỡ mất 3 tờ rời của bảo hiểm và tờ quyết định thôi việc gốc chỉ còn photo vậy có lãnh bảo hiểm 1 lần được không mình cảm ơn.
Nếu Ông/bà bị mất tờ rời thì liên hệ BHXH cơ sở đề nghị xin cấp lại tờ rời đã mất.
Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần gồm: sổ BHXH, CCCD và đơn Mẫu 14-HSB; không yêu cầu quyết định thôi việc.
Xin nghỉ việc công ty mà công ty không chịu ký đơn, muốn mình nghỉ ngang trái luật để lấy nửa tháng lương của công nhân. Vậy mình có lấy được tờ rời BHXH không?
Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đóng và trả lại sổ BHXH cùng tờ rời cho người lao động trong vòng 14 ngày (tối đa 30 ngày) kể từ khi nghỉ việc. Ngay cả khi người lao động nghỉ việc (dù đúng luật hay chưa đúng trình tự thông báo), công ty vẫn không được phép giữ sổ BHXH của người lao động.
Đối với nội dung công ty muốn bạn "nghỉ ngang trái luật" để lấy nửa tháng lương là tranh chấp về quan hệ lao động, đề nghị người lao động gửi đơn khởi kiện người sử dụng lao động tại Tòa án nhân dân để được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
Trường hợp của mình đóng được 33 năm bảo hiểm mình muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì bao nhiêu thời gian được hưởng lương hưu??
Theo thông tin bạn đọc cung cấp, đã đóng BHXH được 33 năm, nếu bạn đọc đủ tuổi hưởng hưu tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 135/2020 thì đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.
Trường hợp bạn đọc đang bảo lưu sổ BHXH và đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí trước 20 ngày kể từ ngày hưởng lương hưu.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Tôi làm nghề buôn bán trái cây và muốn tham gia BHXH tự nguyện. Xin hỏi thủ tục đăng ký như thế nào, mức đóng hàng tháng là bao nhiêu và quyền lợi được hưởng ra sao?
Người làm nghề buôn bán tự do có thể tham gia BHXH tự nguyện bằng cách liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn.
Mức thấp nhất: Bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại là 1.500.000 đồng/tháng).
Mức cao nhất: Bằng 20 lần mức lương cơ sở (với lương cơ sở hiện nay là: 2.340.000 đồng, mức trần thu nhập là 46.800.000 đồng/tháng).
Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện: nhận lương hưu hàng tháng, Trợ cấp thai sản, Tử tuất, BHXH một lần khi đủ điều kiện, cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo quy định.
Thân nhân bộ đội xuất ngũ năm 2026, mua BHYT được cơ quan BHXH trả lời là do không đồng bộ được thẻ của quân đội và thẻ HGĐ nên 1 tháng sau mới có giá trị? Vậy xin hỏi cơ quan BHXH vận động dân tham gia trong khi không đảm bảo quyền lợi cho thân nhân và bản thân bộ đội xuất ngũ???
Theo quy định hiện hành, khi ông/bà chuyển từ BHYT quân đội sang BHYT hộ gia đình, thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ BHYT phụ thuộc vào tính liên tục của quá trình tham gia:
Thời hạn sử dụng nối tiếp (Tham gia liên tục): Nếu ông/bà đóng tiền BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT quân đội hết hạn, thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng nối tiếp ngay lập tức với ngày hết hạn của thẻ cũ.
Trường hợp gián đoạn: Nếu ông/bà đóng tiền trong vòng 3 tháng kể từ ngày thẻ cũ hết hạn, thẻ BHYT mới vẫn được tính là tham gia liên tục và có giá trị sử dụng từ ngày ông/bà đóng tiền.
Đề nghị ông/bà liên hệ Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT hộ gia đình khi khai báo đăng ký đóng cần cung cấp thông tin tham gia BHYT trước đó thuộc BQP/BCA để cơ quan BHXH xác minh thông tin (cung cấp thông tin mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT) do cơ quan BHXH quốc phòng; Công an cấp để được cấp thẻ đúng thời hạn theo quy định nêu trên.
Lao động hợp đồng không xác định thời hạn có thể rút BHXH 1 lần nhưng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể nào?.
Căn cứ khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2024 thì người lao động tham gia BHXH trước 7-2025 và đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
- Ra nước ngoài để định cư;
- Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;
- Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;
- Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.
Doanh nghiệp chi các khoản hỗ trợ như tiền nhà ở, điện thoại, xăng xe, ăn ca, nuôi con nhỏ, trang phục… và ghi rõ trong hợp đồng lao động. Những khoản này có phải tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH không?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và quy định hướng dẫn tại Nghị định 158/2025, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc chỉ bao gồm mức lương theo công việc/chức danh, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể, trả thường xuyên, ổn định. Các khoản hỗ trợ, phúc lợi như tiền nhà ở, điện thoại, xăng xe, ăn ca, nuôi con nhỏ, trang phục… dù ghi trong hợp đồng lao động nhưng nếu không mang tính tiền lương thì không tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
Xin hỏi, người lao động nghỉ việc từ ngày 12/10/2025, tháng 10 có 25 ngày công chuẩn, người lao động làm việc 9 ngày công, không lương 16 ngày, mức lương thực nhận cao hơn mức tham chiếu; vậy, báo giảm người lao động tháng 9 hay tháng 10?
Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất. Trường hợp đơn vị thực hiện 25 ngày làm việc, người lao động có 14 ngày không làm việc và không hưởng tiền lương thì không đóng BHXH tháng đó.
Đối tượng quy định tại điểm l là người thuộc điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu tương ứng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng).
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 như sau:
Đối chiếu theo quy định trên, Công ty thực hiện báo giảm NLĐ theo đối tượng mà Công ty giao kết.
Tôi là tài xế công nghệ chạy tự do, thu nhập không ổn định. Theo Luật BHXH 2024, tôi có bắt buộc tham gia BHXH không? Nếu tham gia tự nguyện thì mức đóng tối thiểu là bao nhiêu?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tài xế công nghệ làm việc tự do, không có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn:
Mức thấp nhất: Bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại là 1.500.000 đồng/tháng).
Mức cao nhất: Bằng 20 lần mức lương cơ sở (với lương cơ sở 2.340.000 đồng, mức trần thu nhập là 46.800.000 đồng/tháng).
Người tham gia có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm. Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
Tôi nhận lương theo 2 phần: lương cơ bản rất thấp và thưởng doanh số chiếm 70–80% thu nhập. Khi Luật BHXH 2024 siết căn cứ đóng, liệu doanh nghiệp có còn “dư địa” để tách thu nhập nhằm giảm nghĩa vụ BHXH không?
BHXH TP.HCM trả lời: Việc tách thu nhập thành các khoản thu nhập với tên gọi khác nhau để né tránh việc đóng BHXH không phải là vấn đề mới và là việc mà nhiều doanh nghiệp hay thực hiện, mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc giảm phần đóng BHXH cho NLĐ và phần thiệt thòi là phía người lao động.
Hiện nay quy định của pháp luật đã rõ ràng các khoản nào phải đóng BHXH (tiền lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác) và các khoản không phải đóng BHXH (chủ yếu là các khoản phúc lợi).
Nội dung bạn nêu cho thấy doanh nghiệp của bạn có dấu hiệu "chẻ" thu nhập để trốn đóng BHXH. Hành vi này sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự.
Tôi xin hỏi, người lao động ký hợp đồng dưới 1 tháng, làm đủ từ 14 công trở lên có mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì có thuộc đối tượng đóng BHXH không?
Tại khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên
Theo Luật BHXH hiện hành, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tôi thấy đăng tin giao lưu trực tuyến, nhưng không cung cấp link tham gia cho người đọc. Vậy người đọc tham gia bằng phương tiện nào ạ? Cho mình xin thông tin nhé ạ!
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi bằng cách bình luận trực tiếp tại bài viết này hoặc gửi về email Bandoc@phapluattp.vn.
Cho em hỏi các hộ khoán năm 2025 không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, theo lộ trình cũ là 2029 mới phải tham gia, tuy nhiên từ năm 2026 bỏ thuế khoán phải chuyển đổi sang hộ kê khai theo nghị quyết mới. Vậy phải bắt buộc tham gia từ bây giờ hay tới 2029 mới phải bắt buộc?
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025 quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh quy định tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:
Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;
Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2029.
Đối chiếu theo quy định trên, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
BHXH vui lòng xem xét cải thiện hệ thống Dịch vụ công BHXH. Hiện nay hệ thống giao diện rắc rối, thường xuyên báo lỗi, nên doanh nghiệp không nộp được hồ sơ hoặc rất vất vả thực hiện nhiều lần mới nộp được. Ngoài ra mệt mỏi nhất là doanh nghiệp không thể tải về được C12 từ Dịch vụ công BHXH như giai đoạn trước 2025. Chân thành cảm ơn.
BHXH TP.HCM trân trọng ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu từ doanh nghiệp và người dân, đồng thời sẽ nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng trong phạm vi cho phép trong thời gian tới.
Cho tôi hỏi tôi làm công ty cũ đã chốt BHXH rồi giờ tôi đi làm công ty mới sau này tôi nghỉ tôi mang sổ BHXH lên BHXH chốt có được không?
Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đóng và trả lại sổ BHXH cùng tờ rời cho người lao động trong vòng 14 ngày (tối đa 30 ngày) kể từ khi nghỉ việc.
Nếu sổ BHXH của bạn chưa được rà soát (sổ xanh) bạn cần nộp sổ cho đơn vị để gửi theo hồ sơ 626 đến cơ quan BHXH thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ.
Nếu sổ BHXH của bạn đã được rà soát CV 4027 thì bạn không cần nộp sổ BHXH cho công ty mới, khi bạn nghỉ việc, đơn vị báo giảm lao động, cơ quan BHXH sẽ xác nhận cấp tờ rời sổ đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền chuyển về đơn vị để trả cho NLĐ.
Mình mới tham gia BHXH lần đầu ko hiểu biết nhiều xin mọi người tư vấn giúp. Đến nay mình đóng BHXH được 3 tháng rồi. Cho mình hỏi thời gian đóng BHXH của mình làm cho công ty bv chỉ đc 5 tháng mình nghĩ việc làm công việc khác thì mình tự đóng BHXH có đc ko mọi người xin tư vấn giúp
Trường hợp bạn làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Luật BHXH 2024.
Nếu bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Ông/bà liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai tham gia BHXH tự nguyện.
Tôi là cán bộ hưu trí đang hưởng lương hưu hàng tháng và cư trú tại phường An lạc. Hiện thẻ BHYT của tôi có ghi hạn sử dụng tới 31/12/2026. Xin hỏi là tới thời gian trên tôi có phải lên cơ quan BHXH để xin gia hạn tiếp không. Hay BHXH sẽ tự động gia hạn cho tôi?
Người đang hưởng lương hưu hằng tháng thuộc nhóm do cơ quan BHXH đóng BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024, vì vậy thẻ BHYT của ông/bà sẽ được cơ quan BHXH tự động gia hạn.
Nếu doanh nghiệp phá sản và còn nợ BHXH kéo dài, Luật BHXH 2024 có cơ chế nào thực sự đảm bảo người lao động được ưu tiên thanh toán, hay quyền lợi vẫn chỉ nằm “trên giấy”?
Đối với đơn vị phá sản, khi thanh lý tài sản của đơn vị phá sản, tiền nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp được xếp vào nhóm ưu tiên thứ hai (sau chi phí phá sản và nợ có bảo đảm), đảm bảo cơ hội thu hồi vốn để bù đắp quỹ cao hơn so với các khoản nợ thông thường.
Đối với đơn vị không còn khả năng đóng trước ngày 01-7-2024, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình cho NLĐ để hưởng chế độ HTTT theo Điều 26,27,28 Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trong đó tại chương V quy định chế độ hưu trí, tử tuất đối với NLĐ trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng.
Ông/bà liên hệ cơ quan BHXH nơi quản lý doanh nghiệp không còn khả năng đóng theo quy định trên để được hướng dẫn giải quyết.
Công ty tôi ký hợp đồng “cộng tác viên” với nhân sự nhưng giao KPI, quản lý thời gian và xử lý kỷ luật như nhân viên chính thức. Với quy định mới, ranh giới nào để cơ quan quản lý xác định đây là quan hệ lao động nhằm truy đóng BHXH?
Theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.
Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, việc công ty ký hợp đồng "cộng tác viên"; nhưng áp dụng KPI, quản lý thời gian và kỷ luật như nhân viên chính thức. Bản chất được coi là quan hệ lao động, nội dung Công ty thể hiện: Có quản lý và giám sát trực tiếp; có xử lý kỷ luật/khen thưởng; KPI và Lương cố định/định kỳ.
Đề nghị công ty đối chiếu theo quy định trên, thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Tôi làm việc cùng lúc cho 3 nền tảng số và 1 công ty truyền thống. Nếu bị yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc, cơ chế đóng, quản lý sẽ xử lý thế nào để tránh chồng chéo hoặc đóng nhiều, hưởng một.
Theo quy định Điều 19 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ.
Để tránh tình trạng đóng trùng bảo hiểm xã hội, người lao động khi đi làm nơi thứ hai phải báo với doanh nghiệp để chỉ tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Em qua đơn vị mới làm việc chỉ hiển thị BHXH ở đơn vị mới. Em muốn hiển thị tất cả quá trình thì làm thế nào, bạn phụ trách BHXH công ty không thể thực hiện được, kêu chờ bên BHXH cập nhật, cho đến nay đã 3 tháng vẫn chưa cập nhật quá trình. e tự đến BHXH quận 4 để làm hồ sơ cập nhật quá trình BHXH và BHTN luôn được không, cảm ơn ad
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, Ông/Bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.
Công ty tôi muốn hỗ trợ người lao động bằng cách trả thêm tiền thay vì đóng BHXH đầy đủ (để họ nhận lương thực cao hơn). Theo luật mới, thỏa thuận này có còn “cửa sống” hay bị xem là vi phạm tuyệt đối?
Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH thì bắt buộc phải tham gia (không phụ thuộc vào việc người lao động và người sử dụng lao động có muốn hay không).
Do đó, đề xuất về việc không tham gia BHXH bắt buộc mà trả thêm tiền cho NLĐ là không phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
Tôi bị tai nạn khi đang giao hàng cho công ty, nhưng hợp đồng ghi là “cộng tác viên”. Tôi có được xem là tai nạn lao động để hưởng BHXH không?
BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 1 điểm b Điều 45 Luật An toàn Vệ sinh Lao động quy định, người lao động được hưởng chế độ khi bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp: tại nơi làm việc trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện nhiệm vụ; hoặc trên tuyến đường đi/về giữa nhà và nơi làm việc trong khoảng thời gian hợp lý.
Như vậy, Ông/Bà bị tai nạn khi đang giao hàng cho Công ty thì được xem là tai nạn lao động. Nếu Ông/Bà đã được Công ty đăng ký tham gia BHXH thì khi bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ theo quy định.
Trước đây 2010 em có làm việc tại Gò Vấp sau đó nghỉ việc và đi học tiếp. Do thiếu thông tin và hiểu biết về BHXH, đồng thời cũng tin lời nhân sự trả lời lúc nghỉ việc "chị chỉ nộp hồ sơ công ty chưa đóng bhxh nên em chưa có mã bhxh nào đâu".
Tháng 11/2014 em về Đồng Nai làm và tham gia BHXH tại Đồng Nai từ 11/2014 đến nay. Nay em nhờ BHXH tra cứu thì mới phát hiện em có mã BHXH cũ ở Gò Vấp, nay là BHXH Hạnh Thông. Em có lên Hạnh Thông làm việc vài lần thì họ trả lời em là công ty em làm trước đây nợ BHXH từ 11/2009, còn khai báo mã BHXH của em là 1-3/2010, nên họ không chốt sổ cho em (công ty nợ trước khi khai báo bhxh của em, chưa thực đóng tháng nào cho em cả), mã BHXH này bị treo, họ không giải quyết.
Em tra cứu MST thì công ty cũ đang ở tình trạng NNT không hoạt động tại nơi đăng ký, không liên hệ được giám đốc (coi như đã bỏ trốn). Theo như quy định hiện hành mỗi người chỉ có 1 mã BHXH, em phải làm sao để giải quyết mã bhxh cũ để không ảnh hưởng quá trình của mã bhxh mới từ 2014 đến nay tại Đồng Nai ạ. Chứ lên BHXH cứ vòng vo rồi bảo không giải quyết cho em. Hiện nay có rất nhiều người lao động gặp phải vấn đề như em mà chưa được giải quyết.
Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc như sau:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.
Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; sau khi thu hồi số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH.
Đối chiếu theo quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trường hợp đơn vị không thực hiện, đề nghị người lao động gửi đơn khởi kiện người sử dụng lao động tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật BHXH năm 2024.
Đối với vướng mắc về việc gộp sổ để đảm bảo mỗi người chỉ có 1 mã số BHXH, đề nghị bạn cung cấp thông tin mã số BHXH, số sổ BHXH, họ tên, số căn cước, số điện thoại liên hệ để BHXH Thành phố kiểm tra và hướng dẫn thủ tục theo quy định.
Đối với đơn vị không còn khả năng đóng trước ngày 01/7/2024, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình cho NLĐ để hưởng chế độ HTTT theo Điều 26, 27, 28 Nghị định số 158/2025 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trong đó tại chương V quy định chế độ hưu trí, tử tuất đối với NLĐ trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng.
Ông/bà liên hệ cơ quan BHXH nơi quản lý doanh nghiệp không còn khả năng đóng theo quy định trên để được hướng dẫn giải quyết.
Xin hỏi tôi làm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện tại đã nghỉ mà vssid không cập nhật tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, bạn vui lòng liên hệ cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng, cung cấp mã số BHXH để tiếp nhận và xử lý cập nhật dữ liệu hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số hotline 1900 9068 để được hỗ trợ.
Người tham gia còn có thể kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn).
BHXH của tôi không hiển thị đầy đủ trên App VssID. Gửi email yêu cầu xử lý theo hướng dẫn mà không có phản hồi. Bây giờ tôi liên hệ ở đâu được, xin hướng dẫn.
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, ông/bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số hotline 1900 9068 để được hỗ trợ.
Người lao động đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và đã nhận BHXH một lần trước khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực, sau đó tiếp tục đi làm. Trường hợp đơn vị không đóng BHXH nhưng chi trả thêm 21,5% tiền tương đương phần đóng BHXH cho người lao động có đúng quy định không? Với lao động thử việc 1–2 tháng, nếu không đóng BHXH và cũng không chi trả khoản này thì có vi phạm pháp luật không?
Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 2, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.
Chính phủ quy định đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên” thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Trường hợp của ông/bà đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, đi làm và giao kết HĐLĐ thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Tôi đã đóng BHXH được 12 năm, nay chuyển sang làm tự do. Tôi có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 15 năm hưởng lương hưu không? Thủ tục có phức tạp không?
Nếu bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng: Bằng 22% mức thu nhập tháng do bạn tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (1.500.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (46.800.000 đồng) trừ mức hỗ trợ từ ngân sách
Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:
+ Hộ nghèo; người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu: Hỗ trợ 50%
+ Hộ cận nghèo: Hỗ trợ 40%
+ Người dân tộc thiểu số: Hỗ trợ là 30%
+ Các đối tượng khác: Hỗ trợ 20%
Theo Nghị quyết 84 của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ cận nghèo.
Người tham gia có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm. Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu
Ví dụ: Bà A thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 05/2026 với mức thu nhập tháng lựa chọn là 2.000.000 đồng, phương thức đóng 03 tháng một lần.
Số tiền đóng BHXH của bà A từ tháng 05/2026 đến tháng 07/2026 là:
(2.000.000 đ x 22%) – (65% x 22% x 1.500.000 đ) x 3 tháng = 676.500 đồng
Thủ tục tham gia không phức tạp, Ông/bà liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai tham gia BHXH tự nguyện.