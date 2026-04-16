Đang diễn ra Giao lưu trực tuyến “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”

Sáng nay (16-4), Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”.

Chương trình có sự tham gia của ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng phòng Chế độ BHXH; bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia.

Các chuyên gia sẽ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động đang quan tâm.

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước khi diễn ra chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm câu hỏi từ bạn đọc gửi về qua các kênh tiếp nhận, cho thấy sự quan tâm rất lớn của người lao động và doanh nghiệp đối với các chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Các câu hỏi gửi về khá đa dạng, phản ánh nhiều vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trong đó, có không ít vấn đề liên quan đến quá trình tham gia BHXH và việc theo dõi thông tin trên nền tảng số.

Đơn cử, một bạn đọc đặt câu hỏi: Công ty có nhiều người lao động được đóng BHXH với chức danh công việc nặng nhọc, độc hại (NNĐH), tuy nhiên trên ứng dụng VssID hiện chỉ thể hiện tổng thời gian đóng BHXH và số tháng chậm đóng, chưa thể hiện cụ thể thời gian làm việc trong điều kiện NNĐH. Từ đó, bạn đọc kiến nghị cơ quan BHXH xem xét bổ sung hiển thị nội dung này để người lao động có thể chủ động tra cứu, tính toán thời điểm nghỉ hưu sớm khi đủ điều kiện (từ 15 năm làm việc NNĐH trở lên).

Một trường hợp khác đặt câu hỏi liên quan đến chế độ hưu trí: Người lao động đã tham gia BHXH 34 năm, trong đó có gần 3 năm phục vụ trong quân đội, từng tham gia chiến trường K. Theo quy định hiện hành, thời điểm nghỉ hưu theo lộ trình sẽ vào tháng 8-2027. Tuy nhiên, bạn đọc băn khoăn liệu theo Luật BHXH mới có thể nghỉ hưu trước tuổi do có thời gian tham gia chiến trường, được tính hệ số phụ cấp khu vực 0,7 hay không; nếu được thì thủ tục, cơ quan giải quyết như thế nào, và cách tính lương hưu đối với thời gian công tác đặc thù này ra sao?

Một bạn đọc là người quản lý doanh nghiệp cũng nêu vướng mắc liên quan đến mức đóng BHXH. Theo đó, người này là giám đốc không hưởng lương của một công ty TNHH một thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo Luật BHXH năm 2024, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người này đã đăng ký mức tiền lương làm căn cứ đóng là 46,8 triệu đồng/tháng (mức tối đa theo quy định).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan BHXH yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính và không chấp thuận mức đóng này do doanh thu doanh nghiệp thấp, đồng thời đề nghị điều chỉnh xuống còn 25 triệu đồng/tháng. Bạn đọc cho biết mình không hưởng lương, tự chi trả toàn bộ chi phí đóng BHXH và việc lựa chọn mức đóng cao nhằm đảm bảo quyền lợi hưu trí về sau.

Từ đó, bạn đọc đặt câu hỏi liệu việc cơ quan BHXH yêu cầu điều chỉnh mức đóng dựa trên doanh thu doanh nghiệp trong trường hợp này có phù hợp với quy định pháp luật hay không, và căn cứ pháp lý cụ thể là gì.

Ngoài ra, nhiều câu hỏi cũng xoay quanh các nội dung như: điều kiện hưởng chế độ thai sản, ốm đau; cách tính tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; quy định đối với lao động làm việc không trọn thời gian; xử lý trường hợp doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH; cũng như các vướng mắc khi sử dụng sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử trên các nền tảng VNeID, VssID.

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TP.HCM trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi của bạn đọc gửi về.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng các chuyên gia của BHXH TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia.

