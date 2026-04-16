TP.HCM: Cấp bách mở rộng đường Võ Chí Công, tổng mức đầu tư 5.500 tỉ đồng 16/04/2026 06:00

(PLO)- Theo Sở Xây dựng, việc xây dựng hoàn thiện đường Võ Chí Công (Vành đai 2) đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu và cải tạo, mở rộng cầu Phú Mỹ được coi là công trình trọng điểm, cấp bách cần khởi công trong giai đoạn 2026-2030.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo gửi Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND TP về tình hình thực hiện, giải quyết các điểm nghẽn giao thông tại TP.

Theo báo cáo, bên cạnh các dự án trọng điểm đang được TP.HCM tích cực triển khai nhằm tạo điều kiện đi lại, thay đổi diện mạo giao thông đô thị, Sở cũng đề xuất danh mục dự án cấp bách cần triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đã đề xuất sớm triển khai xây dựng hoàn thiện đường Võ Chí Công (Vành đai 2) đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu và cải tạo, mở rộng cầu Phú Mỹ.

Đường Võ Chí Công có mật độ phương tiện lớn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến đường thường xuyên ùn ứ

Đường Võ Chí Công là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu công nghệ cao và các khu đô thị lớn phía Đông TP, đặc biệt là kết nối với các cảng biển, cao tốc như cảng Cát Lái - Phú Hữu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy và là trục giao thông kết nối với khu vực cảng Hiệp Phước.

Vì vậy dù là giờ cao điểm hay thấp điểm, tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc phương tiện, xe container, xe đầu kéo thường xếp hàng dài di chuyển.

Phương tiện xếp hàng dài trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: ĐT

Hiện đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu có 3 làn xe, tổ chức hai làn cho xe ô tô có bề rộng 7,5m và một làn dành cho xe mô tô có bề rộng trung bình 3m. Cạnh đó, các cây cầu trên đường Võ Chí Công chỉ rộng khoảng 8,5m dẫn tới việc tổ chức giao thông trên tuyến không được đồng bộ.

Đơn cử như khu vực Kỳ Hà 1, cầu Kỳ Hà 2, cầu Kỳ Hà 4 (nhánh trái), làn xe hai bánh bị thu hẹp chỉ còn khoảng 1,5m. Tại đây không có dải phân cách để ngăn cách giữa các làn ô tô với làn xe hai bánh. Theo đó, khi các phương tiện di chuyển tới các cây cầu này sẽ tạo thành nút thắt cổ chai, dễ gây kẹt xe vào giờ cao điểm và mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Tài, một tài xế container thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này cho biết để di chuyển vào cảng Cát Lái, anh phải đi từ 3 giờ sáng để tránh kẹt xe.

"Để di chuyển vào cảng được nhanh, thuận tiện đa phần tài xế phải đi từ rất sớm. Nếu đi trễ hơn, khoảng 6 giờ sáng thì 8-9 giờ mới có thể vào tới cảng. Nguyên nhân là do lượng phương tiện quá lớn trong khi đường Võ Chí Công khá nhỏ hẹp. Nếu trên đường xảy ra một vụ va chạm nhỏ thì các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Thị Định, Mai Chí Thọ,... sẽ ùn ứ kéo dài. Vì vậy, chúng tôi mong muốn sớm mở rộng tuyến đường huyết mạch Võ Chí Công" - anh Tài nói.

Dòng xe máy di chuyển cũng khó khăn vì đường thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐT

Không chỉ vậy, người điều khiển xe máy cũng gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trên đường Võ Chí Công.

Chị Nguyễn Thùy Linh, người dân sống trong khu vực tuyến đường, cho biết làn đường xe máy trên đường Võ Chí Công rất nhỏ hẹp, mỗi lần muốn qua một nút giao xe máy phải xếp hàng dài hàng trăm mét mới được di chuyển. Trong khi đó, xe container chạy tấp nập trên đường, vô cùng nguy hiểm.

"Cơ quan chức năng đã tổ chức khu vực đậu chờ đèn đỏ cho xe máy, nhưng việc hàng ngày phải len lỏi giữa dòng xe tải nặng mà nơm nớp lo sợ. Tôi mong TP.HCM sớm mở rộng đường, để người dân đi lại thuận tiện hơn"- chị Linh nói.

Sẽ mở rộng theo quy hoạch

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án xây dựng hoàn thiện đường Võ Chí Công (Vành đai 2) đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu và cải tạo, mở rộng cầu Phú Mỹ được coi là công trình trọng điểm, cấp bách cần khởi công trong giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, trong thời gian tới, nút giao Mỹ Thủy, An Phú, cầu Mỹ Thủy 2, cao tốc được mở rộng... thì lượng phương tiện di chuyển về khu vực này càng lớn. Vì vậy, hai công trình trên là số công trình cần cấp bách triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, dự án xây dựng hoàn thiện đường Võ Chí Công dài 8,3km, mặt cắt ngang 67m, dự kiến có tổng mức đầu tư gần 5.500 tỉ đồng, hiện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) lập đề xuất chủ trương đầu tư.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực thông hành Vành đai 2, tăng cường khả năng kết nối giao thông liên tỉnh, giảm ùn ứ.

Bình đồ dự án. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp.

Ngoài ra, để đảm bảo kết nối đồng bộ, Sở Xây dựng cũng đề xuất dự án mở rộng cầu Phú Mỹ với quy mô tối thiểu là 8 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.600 tỉ đồng. Hiện nay, Sở chưa giao đơn vị nào nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu.

Bên cạnh đó còn có dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh với tổng mức đầu tư 1.859 tỉ đồng và cải tạo nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái) với tổng mức đầu tư 2.600 tỉ đồng.

Ban Giao thông cho biết tình hình giao thông qua tuyến đường, phần lớn lưu lượng xe là các phương tiện xe tải nặng ra vào cảng Cát Lái và kết nối với các khu vực lân cận. Việc đầu tư đoạn tuyến Võ Chí Công (Vành đai 2) hoàn chỉnh theo Quy hoạch là rất cần thiết. Do đó Ban Giao thông đề xuất 2 phương án bố trí mặt cắt ngang.

Khu vực triển khai dự án.

Trong đó, phương án 1 đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch 12 làn xe, rộng 67m, tuyến chính sẽ bố trí cầu cạn 6 làn xe tốc độ thiết kế 60km/h. Phương án 2 bố trí hoàn chỉnh theo quy hoạch 12 làn xe, tuyến chính sẽ bố trí 8 làn xe tốc độ thiết kế 80km/h, bố trí làn song hành hai bên với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60km/h. Trong đó, Ban Giao thông kiến nghị áp dụng phương án 2, với mức đầu tư thấp hơn.

Ban Giao thông đề xuất triển khai dự án từ 2026-2029. Trường hợp được cấp đủ nguồn vốn để thực hiện, dự kiến tiến độ triển khai dự án như sau:

Từ quý I-2026 đến quý II-2026 sẽ lập, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án;

Từ quý II đến quý III-2026 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu; Khảo sát, lập, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Từ quý III-2026 đến quý II-2027 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu; Khảo sát, lập, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán. Quý II-2027 sẽ công khởi công dự án, triển khai thi công và đến quý IV-2028 sẽ hoàn thành công trình.