Vụ dây điện cứa cổ nữ sinh ở Quảng Trị: Ai chịu trách nhiệm? 15/04/2026 15:23

(PLO)- Một nữ sinh ở Quảng Trị bị dây điện cứa cổ khi đang trên đường đi học về, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của dây điện này.

Mới đây, em LTTN (18 tuổi; ngụ phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng cổ, vùng đầu.

Em N là nữ sinh cấp 3 trên địa bàn, trong lúc di chuyển trên đường Trương Pháp (phường Đồng Hới) bằng xe máy điện không may bị vướng vào sợi dây điện giăng ngang.

Nữ sinh bị dây điện cứa cổ khi di chuyển trên đường ven biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Dây điện của ai?

Em N cho biết thời điểm bị tai nạn là vào buổi trưa nắng nóng. Vì ánh nắng chói nên em không thấy sợi dây điện bị chùng xuống đường.

Thời điểm em N bị tai nạn, có một ô tô đang đi tới nhưng rất may xe này đã đánh lái kịp thời, tránh va chạm với em N, nếu không tai nạn thương tâm có thể đã xảy ra.

Vị trí xảy ra tai nạn có nhiều đường dây điện bị sà xuống, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi với PLO, ông Lý Đình Đức, Đội Phó Đội Quản lý Điện lực Đồng Hới, cho biết sự việc em N bị tai nạn trên đường Trương Pháp (phường Đồng Hới) là do một dây điện bị sà xuống đường.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội Quản lý Điện lực Đồng Hới đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để xử lý sự cố và làm việc với gia đình em N.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý Điện lực Đồng Hới xác định sợi dây điện kéo ngang qua đường Trương Pháp là do người dân tự ý kéo điện, không phải dây điện của công ty điện lực. Tuy nhiên, chưa xác định được ai là chủ nhân của dây điện này.

“Khu vực này, nhiều quán hàng ven biển kinh doanh buôn bán nhưng không được cấp điện theo hồ sơ mua bán điện với điện lực. Nên họ đã tự ý kéo đường dây điện từ phía bên kia đường để sang phía bờ biển, đấu nối phục vụ kinh doanh”, ông Đức nói.

Nhiều hộp công tơ điện được bố trí ngay mặt tiền của cửa hàng kinh doanh

﻿ven biển Nhật Lệ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

"Khu vực nhiều hàng quán kinh doanh không được cấp điện và tự phát kéo điện ở đường Trương Pháp như vậy, công tác quản lý về an toàn đường điện được thực hiện thế nào, thưa ông?" - PV đặt câu hỏi.

Ông Lý Đình Đức trả lời rất khó để quản lý vấn đề này.

Bởi công ty điện lực chỉ quản lý đường điện trước công tơ còn lại phía sau công tơ thì người dân tự ý đấu nối. Kéo đường điện băng qua đường để ra biển kinh doanh buôn bán thì rất khó phát hiện để xử lý.

Các hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực này cũng xác nhận cháu bé bị tai nạn do vướng vào đường dây điện khi dây giăng xuống đường.

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh ngay vị trí xảy ra tai nạn lại cho rằng họ đã được công ty điện lực cấp điện theo công tơ ngay trước cửa quán nên không phải vất vả kéo điện từ bên kia đường sang để buôn bán.

Chủ hộ kinh doanh ngay khu vực xảy ra tai nạn khẳng định họ dùng điện từ công tơ điện chứ không kéo điện băng qua đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Một chủ hộ kinh doanh cho biết đã buôn bán ở đây hơn 10 năm nay và đã được mua điện theo hợp đồng cấp điện đúng quy định.

Việc điện lực Đồng Hới cho rằng dây này do người dân kéo sang đường để phục vụ buôn bán kinh doanh tại khu vực này là chưa phù hợp. Bởi hộ kinh doanh tại đây đã được mua bán điện theo hợp đồng.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ghi nhận tại khu vực cháu N bị tai nạn, có một cuộn dây điện lớn được cuốn gọn vào cột điện và có nhiều đường dây viễn thông bị chùng xuống ở vỉa hè.

Phía trên cột điện, có nhiều hộp chứa công tơ, ghi tên đầy đủ các đơn vị khách hàng mua điện.

Công tơ điện được ghi rõ tên khách hàng sử dụng điện trên đường Trương Pháp, ﻿ven biển Nhật Lệ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Theo luật sư Lê Võ Thanh Hùng, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, trước tiên, phải xác định được đoạn dây điện va chạm, gây tai nạn cho nữ sinh là do đơn vị nào quản lý.

Theo Điều 22 Thông tư 39/2015 Bộ Công Thương quy định: Nếu từ công tơ điện trở vào nơi sử dụng điện thì khách hàng sử dụng điện phải chịu trách nhiệm. Còn trước công tơ điện thì các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chịu trách nhiệm, mà ở đây là các đơn vị điện lực cấp tỉnh hoặc đội điện lực các khu vực sau sáp nhập.

Việc xác định lỗi chủ quan hay khách quan thì trong quá trình làm việc với cơ quan công an, trong biên bản ghi nhận sự việc sẽ thể hiện, tuỳ theo từng trường hợp khác nhau.

Nạn nhân vụ việc có quyền khởi kiện chủ sở hữu dây điện gây tai nạn để đòi bồi thường theo quy định. Ảnh: BV

Còn nếu xác định được là đường dây điện ở phía sau công tơ điện thì sẽ là lỗi của khách hàng sử dụng điện. Vì liên quan đến thiết kế kỹ thuật không đảm bảo về chiều cao cũng như độ chắc chắn, gây ra việc rớt dây điện.

Về việc khởi kiện, người bị hại có quyền khởi kiện bên gây ra thiệt hại cho tính mạng sức khỏe về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do bên sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015.