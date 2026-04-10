Nữ sinh ở Quảng Trị bị dây điện cứa vào cổ khi đang đi trên đường 10/04/2026 14:21

(PLO)- 1 sợi dây điện chùng xuống đường đã cứa vào cổ nữ sinh khi đang đi trên đường.

Ngày 10-4, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) thông tin về tình hình sức khoẻ của một nữ sinh bị dây điện cứa vào cổ khi đang đi trên đường.

Trước đó, ngày 6-4, em L.T.T.N (18 tuổi, phường Đồng Thuận) nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều vùng cổ, vùng đầu.

Nữ sinh N được điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân là nữ sinh cấp 3 trên địa bàn, trong lúc di chuyển trên đường Trương Pháp (phường Đồng Hới) bằng xe máy điện không may bị vướng vào sợi dây điện giăng ngang đường.

Em N cho biết, thời điểm bị tai nạn là vào buổi trưa nắng nóng. Vì ánh nắng chói nên em không thấy sợi dây điện bị chùng xuống đường.

Thời điểm em N bị tai nạn, có một xe ô tô đang đi tới nhưng rất may xe này đã đánh lái kịp thời, tránh va chạm với em N.

Bác sĩ thăm khám cho nữ sinh N sau điều trị.

Hiện sức khoẻ của em N đã ổn định.

Tuyến đường Trương Pháp nằm ven biển Đồng Hới với nhiều quán hàng ẩm thực hải sản, được nhiều người dân và du khách đến thưởng thức. Việc đấu nối đường điện ra phía bờ biển được người dân tự ý thực hiện để phục vụ các hoạt động kinh doanh, buôn bán.