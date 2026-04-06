CSGT tìm thấy thiếu niên 15 tuổi đạp xe đi lạc từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị 06/04/2026 16:45

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ liên lạc với gia đình để đưa một thiếu niên 15 tuổi về nhà an toàn sau khi đạp xe đi lạc gần 100 km.

Ngày 6-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bàn giao em Nguyễn Việt Đ (15 tuổi) cho gia đình. Trước đó, em Đ đã đạp xe đi lạc từ Hà Tĩnh vào địa phận tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSGT trong lúc tuần tra tại km 657 trên Quốc lộ 1A (địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một thiếu niên đang đạp xe trong đêm tối.

CSGT Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ thiếu niên đi lạc về với gia đình an toàn. Ảnh: MT.

Qua tìm hiểu, thiếu niên tên là Nguyễn Việt Đ, con của anh Nguyễn Tiến L (trú phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Tại thời điểm phát hiện, em Đ bị lạc, không nhớ đường về nhà. Vị trí này cách nhà em gần 100 km.

Sau khi xác minh thông tin, tổ tuần tra đã liên hệ với gia đình để đưa em về nhà an toàn. Được biết, thiếu niên này mắc chứng tự kỷ nên đạp xe đi lạc. Thời điểm tổ công tác phát hiện em, bố mẹ cũng đang nỗ lực tìm kiếm con.