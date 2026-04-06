Người phụ nữ chuyển nhầm 499 triệu tại Quảng Trị đã nhận lại tiền 06/04/2026 14:29

(PLO)- Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, khởi tố người đàn ông không chịu trả lại 499 triệu đồng cho người chuyển nhầm trước đó.

Ngày 6-4, sau khi nhận lại 499 triệu đồng do mình chuyển nhầm từ cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) đã gửi lời cảm ơn đến Công an phường và Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan đoàn thể đã hỗ trợ chị.

Theo đó, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, cơ quan công an đã tiến hành thủ tục trả lại số tiền 499 triệu đồng cho chị Thuỷ theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: CA

Trước đó, chị Thuỷ có đơn tố cáo về việc ông Lữ không thực hiện trả lại số tiền mà chị Thuỷ chuyển nhầm. Dù đã liên hệ làm việc và cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần đến nhà ông Lữ để giải thích.

Nhận lại số tiền lớn sau nhiều tháng chờ đợi, chị Thuỷ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan đơn vị, đặc biệt là lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ số tiền mà chị chuyển nhầm.

Như PLO đã đưa tin, tối 12-1, Công an phường Quảng Trị cho biết đơn vị này đang phối hợp Cơ quan CSĐT công an tỉnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Lữ (ngụ phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động trả lại tiền nhưng ông Lữ không hợp tác. Ảnh: MT.

Trước đó, ngày 10-11-2025, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng mobile banking (giao dịch chuyển tiền qua điện thoại).

Trong quá trình thao tác, chị Thủy chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU. Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy sao kê, kiểm tra lại giao dịch, xác định số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ ở phường Quảng Trị.

Chị Thủy nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp, đề nghị ông Lữ hoàn trả tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác. Sau đó, công an phối hợp các đơn vị nhiều lần vận động ông Lữ trả lại tiền nhưng ông này vẫn không trả.