Tây Ninh: Hình nộm cảnh sát giao thông phát huy hiệu quả bất ngờ 15/04/2026 15:34

(PLO)- Hình nộm cảnh sát giao thông “bắn tốc độ” trên quốc lộ N2 khiến nhiều tài xế chú ý, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật và giảm vi phạm.

Những ngày gần đây, trên tuyến quốc lộ N2 đoạn qua xã Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh), nhiều người tham gia giao thông không khỏi bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh các “chiến sĩ cảnh sát giao thông” (CSGT) đứng ven đường, trong tư thế cầm thiết bị đo tốc độ.

Tuy nhiên, khi tiến lại gần, không ít tài xế mới “ngã ngửa” nhận ra đó chỉ là hình nộm được tạo dựng giống hệt người thật.

Hình nộm CSGT trên tuyến quốc lộ N2. Ảnh: CSGT

Theo ghi nhận, các hình nộm này được bố trí sát lề đường, mặc trang phục CSGT, cầm thiết bị bắn tốc độ như đang làm nhiệm vụ. Với tạo hình chân thực, mô hình dễ khiến người đi đường nhầm tưởng có lực lượng chức năng đang kiểm tra, từ đó chủ động giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực.

Trung tá Trần Linh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh, cho biết đây là một trong những hình thức tuyên truyền trực quan mới mà đơn vị đang triển khai. Mô hình kết hợp giữa cảnh báo trực quan và hoạt động tuần tra thực tế đã bước đầu phát huy hiệu quả trong việc nhắc nhở người dân chấp hành quy định về tốc độ.

Theo Trung tá Linh, việc sử dụng hình nộm là biện pháp tuyên truyền sinh động, tạo hiệu ứng tâm lý mạnh đối với người điều khiển phương tiện. Chỉ cần nhìn thấy từ xa, nhiều tài xế đã chủ động giảm ga, hạn chế tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu - một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Mô hình CSGT bắn tốc độ trên quốc lộ N2 có hình dáng, trang phục như thật khiến nhiều người đi đường bất ngờ. Ảnh: CSGT

Mô hình này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng. Nhiều người dân địa phương cho rằng đây là cách làm “lạ mắt” nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Hai (xã Thạnh Hóa) chia sẻ, từ khi xuất hiện hình nộm CSGT, tình trạng phương tiện chạy nhanh qua khu vực đã giảm đáng kể, giao thông trở nên trật tự hơn. Ông cũng đề xuất nên nhân rộng mô hình này trên nhiều tuyến đường khác để nâng cao ý thức người dân.

Bên cạnh việc triển khai hình nộm, lực lượng CSGT vẫn duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trực tiếp trên tuyến quốc lộ N2. Các tổ công tác vẫn thực hiện nhiệm vụ bắn tốc độ, đảm bảo tính răn đe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

CSGT Tây Ninh dán logo tuyên truyền "Đã uống rượu, bia là không lái xe" cho các xe tải. Ảnh: CSGT

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, Trung tá Trần Linh cho biết thêm, ngoài vi phạm tốc độ, tình trạng vi phạm nồng độ cồn cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Do đó, đơn vị không chỉ tập trung xử lý mà còn đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người dân.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đã phát các vật phẩm như logo, móc khóa in thông điệp “Đã uống rượu, bia là không lái xe” cho tài xế ô tô tải, ô tô khách và người tham gia giao thông. Những vật phẩm này được khuyến khích dán ở vị trí dễ quan sát nhằm tạo thói quen nhắc nhở thường xuyên.

Theo Trung tá Trần Linh, trong thời gian tới, mô hình hình nộm CSGT sẽ tiếp tục được duy trì và có thể nhân rộng tại các tuyến đường thường xảy ra tai nạn. Mục tiêu là tăng cường hiệu quả tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, từ đó góp phần kéo giảm tai nạn và vi phạm trên địa bàn.

Việc kết hợp giữa biện pháp truyền thống và các hình thức tuyên truyền sáng tạo như trên được kỳ vọng sẽ mang lại chuyển biến tích cực, giúp người dân chủ động tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng khi tham gia giao thông.