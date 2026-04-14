Từ vụ 40 'cần thủ' bị khởi tố: Phân biệt câu cá giải trí và đánh bạc trá hình 14/04/2026 05:08

(PLO)- Cần cẩn trọng đối với những hồ câu có giá vé cao, hứa hẹn trả thưởng bất thường với giá trị lớn; tuyệt đối không tham gia các hoạt động câu cá hoặc hoạt động giải trí khác có yếu tố được thua bằng tiền.

Câu cá giải trí là một mô hình kinh doanh khá phổ biến hiện nay. Nhiều người câu cá để thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng, hoặc đơn giản là câu cá vì đam mê.

Tuy nhiên, gần đây ở một số nơi, mô hình câu cá giải trí đã biến tướng thành chiêu trò đánh bạc trá hình khiến nhiều "cần thủ" vướng vòng lao lý.

Một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức câu cá ăn tiền ở Tây Ninh. Ảnh: CA

Biến tướng từ cuộc thi câu cá

Ngày 12-4, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 40 “cần thủ” để điều tra các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 2, Đinh Bộ Lĩnh (ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) thuê lại một hồ câu trên địa bàn xã này. Ngày 28-3, Lĩnh tổ chức khai trương hồ câu và mở giải câu cá có thưởng. Người chơi muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng mỗi cần câu.

Số tiền thu được, Lĩnh dùng khoảng 80% đến 85% để chi trả giải thưởng và chi phí khác, phần còn lại thu lợi cá nhân. Lĩnh công bố giải thưởng là các cần câu có giá trị từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt. Người nào câu được nhiều cá nhất sẽ được trả tiền nhiều nhất. Qua điều tra, công an xác định giải câu cá có thưởng thực chất là hành vi đánh bạc trá hình.

Trước đó, ngày 27-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can Trần Minh Hiếu cùng bốn đồng phạm để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vào ngày 31-5-2025, Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức tổ chức giải câu cá ăn tiền trên địa bàn. Tụ điểm này thu hút hàng trăm người từ nhiều địa phương tham gia.

Theo hồ sơ, Hiếu lập công ty câu cá giải trí, tự ý tổ chức các “giải câu cá” thu phí và trao thưởng bằng tiền mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong ngày 31-5-2025, Hiếu tổ chức bán 100 vé, mỗi vé 5 triệu đồng, tương ứng với một vị trí thả câu trong hồ. Tổng số tiền bán vé là 500 triệu đồng. Giải thưởng được chia thành nhiều hạng mục từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Tổng cộng, Hiếu thu lợi bất chính 67,5 triệu đồng từ hoạt động tổ chức giải.

Thế nào là câu cá giải trí?

Một số bạn đọc thắc mắc về cách phân biệt giữa hành vi câu cá giải trí hợp pháp và hành vi câu cá nhưng lại là đánh bạc trá hình. Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Duy Binh (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích:

Luật sư Nguyễn Duy Binh

Câu cá giải trí hợp pháp là một hoạt động thuần túy cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí. Người câu trả tiền để mua khoảng thời gian thư giãn, được thực hiện hoạt động câu cá và không gian giải trí. Theo đó người câu trả tiền vé thường ở mức hợp lý, tương xứng với dịch vụ cơ bản như thuê cần câu, mua mồi, vị trí ngồi và thời gian câu.

Người câu cá có thể được thưởng quà bằng phần cá câu được mang về. Một số hồ có thể mua lại số cá khách câu được với mức giá tương xứng hoặc tặng thưởng với những phần quà mang ý nghĩa tinh thần. Những mô hình câu cá giải trí lành mạnh thông thường sẽ không có yếu tố thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị, không có cơ cấu giải thưởng mang tính ăn thua. Mục đích chính vẫn là thư giãn, giải trí.

Về đánh bạc trá hình dưới mác “thi câu cá”, bản chất của hoạt động này là ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị dựa trên tính may rủi, núp bóng dưới hình thức mua vé câu cá. Theo đó, giá vé tại các hồ dịch vụ này thường cao bất thường, có nơi lên tới hàng triệu đồng trên mỗi vé hoặc suất câu. Người tham gia phải nộp số tiền lớn để “thi câu”, tiền này thực chất là tiền “đặt cược”. Số tiền nộp gắn trực tiếp với kết quả thắng, thua. Người câu được thưởng bằng tiền hoặc hiện vật giá trị cao một cách bất thường và có thể được trả qua trung gian bằng nhiều cách quy đổi khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngoài ra, có thể giữa những người chơi với nhau còn có hoạt động cá cược riêng lẻ bằng tiền hoặc hiện vật giá trị lớn. Ngược lại, người không câu được cá hoặc không đạt giải sẽ mất toàn bộ tiền đã nộp. Bản chất của hình thức này là nhiều người cùng góp tiền, sau đó phân chia lại cho một số người trúng thưởng, số còn lại mất tiền. Phần chênh lệch do người tổ chức giữ lại chính là khoản thu lợi bất chính. Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Như vậy, người dân cần thận trọng để tránh mắc bẫy hoặc vô tình rơi vào các địa điểm đánh bạc trá hình trong lĩnh vực câu cá giải trí cũng như các loại hình giải trí khác. Người dân nên tránh xa những hồ câu có giá vé cao, hứa hẹn trả thưởng bất thường với giá trị lớn. Tuyệt đối không tham gia các hoạt động câu cá hoặc hoạt động giải trí khác có yếu tố được thua bằng tiền. Khi nhận diện được các hoạt động cá cược, chúng ta nên tuyệt đối tránh xa dù giá trị lớn hay nhỏ.

Luật sư Nguyễn Duy Binh cũng lưu ý các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ câu cá nên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tổ chức thi câu ăn tiền dưới mọi hình thức.