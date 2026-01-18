Đánh bài dịp Tết: Vui đến đâu để không vi phạm pháp luật? 18/01/2026 09:09

(PLO)- Đánh bài dịp Tết mà được, thua bằng tiền thì có thể bị phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép; hoặc có thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, tội gá bạc...

Đánh bài, bầu cua dịp Tết là thú vui lâu nay của nhiều người. Để "thử vận may", họ thường chuyển từ vui chơi sang ăn tiền. Tuy nhiên, quan niệm "chơi nhỏ trong nhà không bị phạt" là sai lầm vì pháp luật không có ngoại lệ.

Việc chủ quan, "đơn giản hóa" hành vi đánh bạc có thể khiến kỳ nghỉ Tết gặp rắc rối pháp lý, bởi lực lượng chức năng luôn kiểm soát chặt chẽ dù ở bất kỳ quy mô nào. Theo thống kê từ Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 342 vụ đánh bạc, bắt hơn 1.800 đối tượng liên quan.

Vui là khi không “dính” đến vật chất

Pháp luật đã quy định rất rõ về hành vi đánh bạc trái phép, tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, gá bạc. Cụ thể, Nghị định 282/2025 quy định cụ thể về đánh bạc trái phép như sau:

Hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép; bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép;

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc như rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;…

Ngoài ra còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm…

Theo đó, khi người dân tự tổ chức đánh bài mà được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật là có thể bị xem là đánh bạc trái phép, dù số tiền rất nhỏ chỉ vài ngàn đồng. Nếu mọi người muốn chơi cho vui, đúng nghĩa là một trò giải trí thì có thể đánh bài quỳ gối, uống nước, bôi son lên mặt hoặc làm việc nhà;,… tuyệt đối không được, thua, cá cược bằng tiền.

Không chỉ bị phạt hành chính mà hành vi đánh bạc trái phép có thể bị xử lý hình sự. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Vài triệu cũng có thể đi tù

Không chỉ bị phạt hành chính mà hành vi đánh bạc trái phép có thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc; tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025).

Cụ thể, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc; hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên;… thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 -300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm:

- Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.

- Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc cho 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên.

- Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 1 lần trị giá 20 triệu đồng trở lên;…

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; … thì bị phạt tù từ 5 -10 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.