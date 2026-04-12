Khởi tố 40 'cần thủ' đánh bạc trá hình tại hồ câu 12/04/2026 17:51

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố 40 “cần thủ” để điều tra các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 12-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với 40 “cần thủ” để điều tra về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các "cần thủ" tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 2, Đinh Bộ Lĩnh (31 tuổi, ngụ xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), thuê lại một hồ câu trên địa bàn xã này.

Ngày 28-3, Lĩnh tổ chức khai trương hồ câu và mở giải câu cá có thưởng. Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm và cơ cấu giải thưởng để thu hút nhiều người tham gia.

Người chơi muốn tham gia phải đóng 2,5 triệu đồng/cần câu. Số tiền thu được, Lĩnh dùng khoảng 80% đến 85% để chi trả giải thưởng và chi phí khác, còn lại thu lợi cá nhân.

Qua điều tra, công an xác định giải câu cá có thưởng thực chất là hành vi đánh bạc trá hình. Toàn bộ số cá câu được trong quá trình thi không được mang về mà chỉ ghi nhận để phân định thắng thua, sau đó thả lại hồ.

Lĩnh công bố giải thưởng là các cần câu có giá trị từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt. Người nào câu được nhiều cá nhất sẽ được trả tiền nhiều nhất.

Trong ngày 28-3, Lĩnh đã tổ chức cho hàng chục người tham gia câu cá, thu tổng cộng hơn 107 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, Lĩnh thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng.