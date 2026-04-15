Từ 27-4, nhiều giao dịch tại TP.HCM không còn do UBND cấp xã chứng thực 15/04/2026 17:10

(PLO)- Nhiều giao dịch dân sự trên địa bàn TP.HCM sẽ không còn do Chủ tịch UBND cấp xã chứng thực mà được chuyển sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Từ ngày 27-4-2026, nhiều giao dịch dân sự trên địa bàn TP.HCM sẽ không còn do Chủ tịch UBND cấp xã chứng thực mà được chuyển sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Đây là nội dung được nêu trong Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành.

Theo quyết định, TP.HCM chuyển giao thẩm quyền chứng thực các giao dịch quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 5 Nghị định 23/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) từ Chủ tịch UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn. Việc chuyển giao này được thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Công chứng năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Quyết định được ban hành theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM tại Tờ trình số 8598/TTr-STP ngày 26-12-2025 và Công văn số 2796/STP-BTTP ngày 20-3-2026.

Từ ngày 27-4-2026, nhiều giao dịch dân sự tại TP.HCM sẽ được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng thay vì UBND cấp xã.

UBND TP.HCM cho biết việc chuyển giao nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động chứng thực, nâng cao chất lượng kiểm soát pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự, đồng thời giảm tải công việc cho chính quyền cấp xã.

Đáng chú ý, đối với các hồ sơ yêu cầu chứng thực giao dịch đã được UBND cấp xã tiếp nhận hợp lệ trước thời điểm quyết định có hiệu lực, Chủ tịch UBND cấp xã vẫn tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân và tránh gián đoạn thủ tục hành chính.

Cùng với đó, TP.HCM bãi bỏ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn, đồng thời bãi bỏ các quyết định liên quan trước đây của tỉnh Bình Dương về nội dung này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quyết định cũng giao Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Việc chuyển giao thẩm quyền lần này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xã hội hóa hoạt động công chứng, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết các giao dịch dân sự trên địa bàn TP.HCM.