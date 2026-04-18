Đang tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 18/04/2026 13:13

(PLO)- Sau hơn ba năm dừng hoạt động, hôm nay hai trạm thu phí còn lại trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ.

Sáng 18-4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ hai trạm thu phí T1 (tại phường Tam Phước) và trạm thu phí T2 (tại xã Long Phước) trên Quốc lộ 51.

Để việc tháo dỡ đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, đại diện Sở Xây dựng, Khu Quản lý đường bộ IV, lực lượng cảnh sát giao thông, công an và chính quyền địa phương có mặt tại trạm thu phí để tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 51. Ảnh: VH.

Lực lượng đặt biển cảnh báo từ xa, rào chắn làn đường sát dải phân cách cứng chiều từ Đồng Nai đi Vũng Tàu để phục vụ thi công. Do hai làn ô tô trước trạm thu phí bị đóng để tháo dỡ nên xe cộ dồn qua những làn còn lại gây ùn tắc nhẹ.

Tại trạm T1, các đơn vị liên quan cũng đã tập kết phương tiện, nhân lực. Sau khi rà soát đảm bảo đầy đủ các điều kiện sẽ tháo dỡ.

Theo Sở Xây dựng, trong thời gian thực hiện việc tháo dỡ hai trạm thu phí, Quốc lộ 51 sẽ bị ảnh hưởng do làn đường bị thu hẹp, xảy ra ùn ứ cục bộ và xe di chuyển chậm. Vì vậy, sở thông báo đến người lái xe cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn tuyến đường phù hợp lộ trình.



Trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Như PLO đưa tin, việc trạm thu phí trên Quốc lộ 51 dừng thu nhiều năm vẫn còn tồn tại đã gây cản trở giao thông.

Qua nhiều lần làm việc, cuối tháng 3 - 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kết luận vụ việc, giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ hai trạm thu phí T1, T2 còn lại trên Quốc lộ 51.



Xe đục bê tông tháo dỡ đảo phân luồng tại trạm thu phí T2. Ảnh: VH.



Đối với trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Ngày 4-2, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp các đơn vị liên quan đã tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3 (thuộc phường Tân Hải) trên Quốc lộ 51.