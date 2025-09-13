Đào tạo lái xe đối với người khuyết tật theo quy định mới nhất 13/09/2025 08:00

(PLO)- Đào tạo lái xe đối với người khuyết tật yêu cầu những quy định gì theo Thông tư 14/2025 từ ngày 1-9.

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 1-9.

Theo đó, Thông tư quy định về việc đào tạo để cấp giấy phép lái xe hạng A1, hạng B chuyển số tự động cho người khuyết tật (Điều 11) như sau:

Đào tạo lái xe hạng A1 cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật: Người học lái xe lựa chọn hình thức đào tạo lái xe theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; Người học lái xe phải được đào tạo trên xe tập lái cho người khuyết tật theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; phải học đủ nội dung và chương trình theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Đối với đào tạo lái xe hạng B chuyển số tự động:

Đào tạo lái xe hạng B chuyển số tự động cho người khuyết tật bàn chân phải hoặc bàn tay phải hoặc bàn tay trái: Người học lái xe được lựa chọn hình thức đào tạo lái xe theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

Người học lái xe phải được đào tạo trên xe tập lái cho người khuyết tật theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe; phải học đủ nội dung, chương trình theo quy định tại Điều 6 Thông tư này và được thay nội dung đào tạo trên cabin học lái xe ô tô bằng nội dung đào tạo trên xe tập lái;

Đào tạo lái xe hạng B chuyển số tự động cho người khuyết tật trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này:

Người học lái xe được lựa chọn hình thức đào tạo lái xe theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này;

Người học lái xe phải được đào tạo trên xe tập lái hạng B chuyển số tự động; phải học đủ nội dung và chương trình theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thông tư 14/2025 cũng quy định đối với việc đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đối với người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt (Điều 12).

Hình thức đào tạo: người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe phải đăng ký tại cơ sở đào tạo lái xe để được ôn luyện theo chương trình đào tạo lái xe quy định tại Điều 5 và Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Lớp học cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt phải giảng dạy riêng và có người phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số.

Phương pháp đào tạo: bằng hình ảnh trực quan, tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, mô hình, sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông đường bộ; hỏi - đáp và thực hành làm mẫu để thực hiện nội dung chương trình đào tạo lái xe.