Đất nền cuối năm giảm giá nhưng không có người mua 09/11/2025 07:12

(PLO)- Bán đúng giá đất nền đầu tư cách đây 2-3 năm, thậm chí giảm giá chấp nhận lỗ nhưng nhiều chủ đất cho biết không có ai hỏi mua.

Giá đất nền những tháng cuối năm tại TP.HCM và các tỉnh lân cận chững lại ở mức cao sau thời gian dài tăng nóng. Đáng nói, sức mua thực tế lại sụt giảm mạnh. Dòng tiền đầu tư dường như đang bỏ qua phân khúc đất nền nhỏ lẻ để tìm đến các đại đô thị quy mô lớn, pháp lý rõ ràng.

Bán huề vốn cũng không có khách

Ghi nhận thực tế tại các thị trường đất nền vùng ven TP.HCM, vốn từng là tâm điểm của những cơn sốt đất, nay không khí trầm lắng rõ rệt. Đáng chú ý, dù giá có giảm nhưng gần như không có người mua.

Anh Thanh Hải đang rao bán một lô đất hơn 200m² thổ cư tại khu vực gần trung tâm phường Trảng Bàng (Tây Ninh) với giá chưa tới 1 tỉ đồng. Anh chấp nhận bán đúng giá mua vào cách đây 2 năm, coi như mất chi phí cơ hội và lãi vay ngân hàng nhưng rao tin mấy tháng nay vẫn không ai hỏi mua.

"Môi giới cũng lắc đầu vì thị trường hiện chỉ có người bán, không thấy người mua. Trong khi cuối năm, gia đình lại đang kẹt tiền muốn bán, chắc phải giảm thêm mới hy vọng bán nhanh được" - anh Hải nói.

Thị trường đất nền vùng ven TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Ảnh: QH

Sự ảm đạm này cũng được ghi nhận tại khu Đông TP.HCM. Khảo sát của kênh Batdongsan.com.vn cho thấy sau giai đoạn tăng giá mạnh nhờ thông tin sáp nhập, giá đất tại các phường như Long Phước, Long Trường, An Khánh... đã chững lại suốt 2 tháng qua, giao dịch chậm.

Số liệu từ DKRA Consulting trong quý III-2025, thị trường phía Nam có 7.170 sản phẩm sơ cấp chào bán, nhưng chỉ 390 nền được tiêu thụ, chỉ đạt tỉ lệ 5%.

Trong khi đó, báo cáo quý III-2025 từ Bộ Xây dựng chỉ ra, giá đất nền ngoại thành TP.HCM (Bình Chánh, Củ Chi...) vẫn duy trì mức 35-60 triệu đồng/m², khu vực Thủ Đức có giá 70-100 triệu đồng/m². Giá có tăng nhẹ 1-2% so với quý II, song lượng giao dịch lại sụt giảm.

Ông Đức Thịnh, một nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM, phân tích: Giá đất nền nhỏ lẻ hiện đã quá cao, nhiều nơi vượt giá trị thực nên biên độ tăng giá trị không còn nhiều. Rủi ro pháp lý cũng khiến nhà đầu tư chùn tay.

Vì sao nhà đầu tư né đất lẻ?

Lý giải nguyên nhân thị trường đất nền thứ cấp ảm đạm, các chuyên gia cho rằng dòng tiền đang có sự sàng lọc và dịch chuyển mạnh mẽ sang các dự án quy mô lớn.

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản đánh giá sức hút của các dự án này là pháp lý minh bạch và hạ tầng hoàn thiện. Nhà đầu tư hiện nay ưu tiên các sản phẩm có thanh khoản tốt, hạn chế rủi ro và có tiềm năng tăng giá ổn định thay vì lướt sóng.

Ngoài ra, theo chuyên gia, xu hướng đầu tư trung và dài hạn đang nhắm vào các đô thị tích hợp – nơi hội tụ đủ yếu tố sống, làm việc, giải trí. Những dự án này có tầm nhìn phát triển rõ ràng, tiện ích đồng bộ, tạo ra giá trị khai thác thực. Khi các siêu dự án này hoàn thiện, khu vực sẽ hình thành cộng đồng dân cư và hệ sinh thái riêng, kéo mặt bằng giá khu vực lên một cách bền vững.

"Chính sức hút này đã tác động trực tiếp, làm giảm hấp lực của thị trường thứ cấp. Dòng tiền đầu tư bị hút về các dự án lớn khiến phân khúc đất nền nhỏ lẻ, vốn dựa nhiều vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn trở nên kém hấp dẫn và thanh khoản sụt giảm" - TS Nhân phân tích.

Nhà đầu tư đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh được quy hoạch đồng bộ hạ tầng, nhiều tiện ích. Ảnh: QH

Bộ Xây dựng đánh giá thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Giá bán đất nền không hạ nhiệt chủ yếu là do khan hiếm nguồn cung có pháp lý rõ ràng và chi phí đầu tư hạ tầng tăng cao.

Theo chuyên gia DKRA Việt Nam, nguồn cung mới cũng đang dịch chuyển về các đô thị vệ tinh thực sự. 90% nguồn cung mới trong quý III đến từ Long An (cũ), nơi có quỹ đất lớn và mặt bằng giá còn thấp.

Các chuyên gia nhận định đây là sự sàng lọc tất yếu của thị trường. Dòng tiền đang chuyển từ tích trữ sang chọn lọc, tìm đến giá trị thực thay vì các cơn sốt ảo. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giữ giá và chờ đợi các chính sách mới của Chính phủ về tín dụng, đất đai.