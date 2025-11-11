Đề nghị cấm tiết lộ danh tính người tố cáo dưới mọi hình thức 11/11/2025 11:41

(PLO)- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cấm tiết lộ danh tính người tố cáo dưới mọi hình thức và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức để xảy ra việc lọt, lộ thông tin này.

Sáng 11-11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Công dân được lựa chọn hình thức tiếp trực tuyến hoặc trực tiếp

Trình bày tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay dự thảo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến (Điều 3a, dự thảo luật) nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, nhất là trường hợp ở xa, đi lại khó khăn.

Theo đó, công dân được lựa chọn hình thức tiếp trực tiếp hoặc tiếp trực tuyến. Tiếp công dân trực tuyến là việc cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân sử dụng thiết bị điện tử được kết nối với nhau thông qua môi trường mạng tại nơi tiếp công dân để đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: QH

Cùng với đó, giải thích, hướng dẫn công dân việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật. Đảm bảo giữ bí mật và an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Biên bản làm việc, dữ liệu, tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tiếp công dân trực tuyến được bảo đảm, có giá trị pháp lý và là căn cứ để giải quyết vụ việc. Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện tổ chức và trình tự, thủ tục tiếp công dân trực tuyến.

Cũng theo ông Phong, để bảo đảm phù hợp thực tế và tránh trường hợp mạo danh, lợi dụng, dự thảo Luật sửa đổi, hoàn thiện quy định người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân có nghĩa vụ “nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu", trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền.

Xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân làm lộ thông tin người tố cáo

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho hay đa số ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật về hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời giảm áp lực tại trụ sở tiếp công dân.

“Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá thêm về hiệu quả của việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến trong thời gian qua, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kết nối giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với Trụ sở tiếp công dân ở trung ương, giữa Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh với các điểm tiếp công dân cấp tỉnh và cấp xã”, ông Bình nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình. Ảnh: QH

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ cùng thời điểm Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Trong đó quy định chi tiết trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp công dân trực tuyến, bảo đảm phù hợp với điều hạ tầng, kinh tế- kỹ thuật của từng địa phương.

Quy định chặt chẽ về cơ chế thu thập, tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác trong tiếp công dân trực tuyến, kịp thời xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Về việc công dân phải “nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu...", ông Bình cho hay đa số ý kiến tán thành với việc sửa đổi nêu trên.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn các trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, chưa được coi là công dân Việt Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật không"; nghiên cứu quy định cụ thể trong luật để tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các đối tượng này.

Về Luật tố cáo, ông Bình cho hay có ý kiến cho rằng hiện nay, việc bảo vệ người tố cáo còn nhiều bất cập, không ít trường hợp người tố cáo bị tiết lộ danh tính, chịu áp lực, thậm chí bị trù dập hoặc trả thù, nhưng việc xử lý hành vi này còn thiếu tính răn đe.

“Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cấm tiết lộ danh tính người tố cáo dưới mọi hình thức và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức để xảy ra việc lọt, lộ thông tin này; cân nhắc luật hóa việc tiếp nhận, xử lý đối với "tố cáo ẩn danh hoặc tố cáo qua mạng" phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm quyền”, ông Bình nói.