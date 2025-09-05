Đề xuất có tuyến đường riêng cho người tập lái xe 05/09/2025 15:58

(PLO)- Cục CSGT cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyến đường tập lái riêng có bài học đi trên đường cao tốc.

Ngày 5-9, Cục CSGT cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Cục Đường bộ để xem xét phương án tổ chức tuyến đường tập lái riêng có bài học đi trên cao tốc. Cách làm này nhằm hạn chế ảnh hưởng tới phương tiện khác, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, xe tập lái đi vào đường cao tốc tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, có thể tới 120 km/h. Trong khi đó, học viên mới lái thường khó điều khiển ở tốc độ này, nhiều xe tập lái di chuyển dưới mức tối thiểu (60 km/h), vừa vi phạm quy định vừa gây nguy hiểm cho dòng xe.

Xe tập lái di chuyển trên đoạn đường thuộc huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về đề xuất trên, anh Trần Văn Hợp, ngụ ở phường Tây Mỗ (Hà Nội) cho biết từng tham gia đào tạo lái xe và thấy chưa có nước nào làm tuyến đường riêng chỉ để học lái xe, bởi vừa lãng phí và không giúp học viên nâng cao được tay lái so với việc tham gia trực tiếp trên đường.

“Thực tế, thời gian qua có một số tai nạn liên quan đến xe tập lái nhưng rất ít. Các tai nạn giao thông diễn ra vẫn chủ yếu là xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân”- anh Hợp nói.

Người dân phản ánh tình trạng xe tập lái gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Trong khi đó, anh Bùi Minh (Hà Nội) cho biết thường xuyên chạy trên cao tốc Nhật Tân - Nội Bài và thấy nhiều xe không tập lái chỉ chạy 60 - 70 km/h nhưng đi vào làn 90 km/h. Việc chạy với tốc độ thấp mà đi vào làn trong cùng gây khó chịu và ức chế cho những người tham gia giao thông cùng chiều.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội phản ánh các xe tập lái thường đi chậm 60-70 km/h khiến nhiều tài xế bức xúc. Có trường hợp xe tập lái chậm nhưng lại đi sang làn trong cùng (làn số 1) gây nguy hiểm cho nhiều xe khác.

Quy định hiện hành không cấm xe tập lái đi vào đường cao tốc. Học viên muốn được cấp giấy phép lái xe phải hoàn thành số km quy định, trong đó có các đoạn đường cao tốc.