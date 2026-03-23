Đề xuất 'mở' đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú: Thuận lợi cho dân

Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) với nhiều đề xuất mới đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.
Đáng chú ý, dự thảo gồm 4 chương, 31 điều; giảm 3 chương, 46 điều so với Luật Hộ tịch năm 2014. Đồng thời, dự thảo Luật có quy định đề xuất giao UBND cấp xã thực hiện toàn bộ việc đăng ký hộ tịch và cho phép đăng ký các sự kiện hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính.
Những thay đổi này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người dân; nhiều người đã nêu góp ý để đề xuất này thành hiện thực và có thể triển khai thuận lợi.
Gỡ bỏ “rào cản địa giới” là cần thiết
Bà Trần Thị Hồng Hà (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) cho rằng việc cho phép đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú là thay đổi tích cực, bởi thực tế hiện nay có một bộ phận lớn người dân học tập, làm việc xa quê. Trước đây, chỉ để làm một giấy khai sinh lại, xác nhận tình trạng hôn nhân hay điều chỉnh thông tin, nhiều người phải xin nghỉ làm, di chuyển về địa phương cư trú; dẫn tới phát sinh chi phí và mất thời gian.
Quy định mới, nếu được thực hiện hiệu quả, sẽ giảm đáng kể gánh nặng này. Tuy nhiên, để bảo đảm tính bền vững, cần song song hoàn thiện hệ thống dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn quốc, bảo đảm mọi thông tin được cập nhật tức thời, hạn chế sai sót. Ngoài ra, cần có cơ chế tra cứu liên thông thuận tiện cho cán bộ giải quyết hồ sơ, tránh tình trạng “mỗi nơi một kiểu”.
Đồng quan điểm, anh Hoàng Nam (phường Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ việc giao UBND cấp xã thực hiện toàn bộ đăng ký hộ tịch thể hiện rõ định hướng cải cách theo hướng “một cửa, một cấp gần dân nhất”. Về nguyên tắc, đây là hướng đi hợp lý, bởi cấp xã là nơi người dân tiếp cận dễ dàng nhất, giảm tình trạng phải đi qua nhiều cấp trung gian.
Tuy vậy, anh Nam cho rằng nhìn ở góc độ dài hạn, quy định không phụ thuộc địa giới hành chính chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với chuyển đổi số. Khi dữ liệu hộ tịch được số hóa đầy đủ, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, việc đăng ký ở bất cứ đâu cũng không còn là trở ngại.
“Do đó, dự thảo luật nên đi kèm các quy định cụ thể về hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như trách nhiệm cập nhật, bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, cần mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cho phép người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả qua mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Nếu chỉ dừng ở việc “mở địa giới” mà chưa hoàn thiện nền tảng số, hiệu quả cải cách sẽ bị hạn chế” - anh Nam nói.
Làm rõ cơ chế phối hợp
Chị Phương Lê (phường Phú Nhuận, TP.HCM) cho rằng việc dồn toàn bộ đăng ký hộ tịch về cấp xã có thể giúp đơn giản hóa về mặt thủ tục, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn cho cấp cơ sở. Thực tế hiện nay, năng lực giữa các địa phương còn chênh lệch, có nơi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, điều kiện làm việc còn hạn chế. Vì vậy, cần có đánh giá tác động cụ thể, xác định rõ những địa bàn cần ưu tiên đầu tư về nhân lực và hạ tầng trước, tránh triển khai đồng loạt khi điều kiện chưa đồng đều.
Tương tự, anh Đức Long (phường Tân Bình, TP.HCM) nêu vấn đề cần được làm rõ như khi phát sinh tranh chấp hoặc yêu cầu điều chỉnh thông tin hộ tịch, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm chính. Nếu người dân đăng ký ở một nơi nhưng cư trú ở nơi khác, việc phối hợp giữa các địa phương sẽ ra sao...
Dự thảo luật nên quy định cụ thể nguyên tắc xử lý, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ. Đây là điểm mấu chốt để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả trong thực thi.
Cơ hội cải cách và bài toán thực thi
Dưới góc độ chính sách công và kỹ thuật lập pháp, đề xuất cho phép đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính trong dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) là một bước cải cách đáng chú ý, tiệm cận mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số, lấy người dân làm trung tâm.
Trước hết, quy định này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là lao động di cư, người sinh sống xa nơi thường trú, khi có thể thực hiện các thủ tục như khai sinh, khai tử, kết hôn… ngay tại nơi đang sinh sống. Qua đó, giảm đáng kể chi phí đi lại, thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công. Việc đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch cũng góp phần bảo đảm quyền nhân thân, hạn chế các hệ lụy pháp lý liên quan đến học tập, y tế, an sinh xã hội.
Ở góc độ cải cách thủ tục hành chính, đây là bước chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu cá nhân. Khi bất kỳ UBND cấp xã nào cũng có thể tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, hệ thống trở nên linh hoạt hơn, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, xử lý hồ sơ điện tử và góp phần phân bổ lại áp lực công việc giữa các địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ có thể đạt được khi có cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng, liên thông và vận hành thống nhất trên toàn quốc.
Một vấn đề nữa là để tránh phát sinh xung đột trong áp dụng pháp luật, cần làm rõ phạm vi ưu tiên áp dụng của Luật Hộ tịch đối với hoạt động đăng ký hộ tịch, đồng thời thiết lập cơ chế liên thông thông tin giữa nơi đăng ký và nơi cư trú; về lâu dài, cần nghiên cứu sửa đổi đồng bộ các quy định liên quan theo hướng giảm phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Để quy định đi vào thực tiễn, yêu cầu không chỉ dừng ở hoàn thiện pháp luật mà còn ở điều kiện bảo đảm thực thi. Cụ thể, cần đồng bộ hóa quy định giữa Luật Hộ tịch với các luật liên quan như Luật Cư trú, Luật Căn cước; làm rõ thẩm quyền của UBND cấp xã khi đăng ký không theo địa bàn và trách nhiệm cập nhật, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác, an toàn, bảo mật, hỗ trợ hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó là yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ công chức hộ tịch cấp xã, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn.
Có thể thấy, quy định này đánh dấu bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản lý công dân trong môi trường số. Nếu được triển khai đồng bộ, chính sách sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm gánh nặng thủ tục và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các nhóm yếu thế.
ThS ĐẶNG TRẦN KHA, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM