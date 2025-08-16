Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra, hướng dẫn về hộ tịch điện tử tại 12 địa phương 16/08/2025 10:41

(PLO)- Bộ Tư pháp chỉ ra 4 nguyên nhân dẫn đến khó khăn vướng mắc về đăng ký hộ tịch điện tử và dự kiến sẽ có 12 đoàn kiểm tra, hướng dẫn để hỗ trợ các địa phương.

Ngày 15-8, Bộ Tư pháp có văn bản số 5006/BTP-HCTP về giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gửi Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo đó, Bộ Tư pháp nhận được các Báo cáo hàng ngày của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, trong đó có phản ánh các nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc khi triển khai Hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử.

Bộ Tư pháp hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn về đăng ký hộ tịch điện tử. Ảnh: Hữu Đăng

4 nguyên nhân dẫn đến vướng mắc

Sau khi rà soát, Bộ Tư pháp đã có đánh giá, xem xét nguyên nhân. Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phiên bản mới được Bộ Tư pháp triển khai từ ngày 1-7-2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hệ thống này cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên gồm: Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương. Tuy nhiên, do thời gian triển khai rất gấp, khó tránh khỏi các vướng mắc trong giai đoạn đầu triển khai.

Qua theo dõi, tiếp nhận phản ánh kiến nghị, Bộ Tư pháp nhận thấy có 4 vướng mắc. Thứ nhất, lỗi liên quan đến chức năng của Hệ thống phần mềm; chỉ có các nghiệp vụ hộ tịch thiết yếu; lỗi tra cứu dữ liệu.

Thứ hai, vướng mắc về kết nối, chuyển hồ sơ, dữ liệu giữa các phần mềm, hệ thống, cần có sự phối hợp khắc phục nhanh chóng của địa phương.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của hầu hết các địa phương kết nối chưa đầy đủ với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và Phần mềm dịch vụ công liên thông, công chức phải nhập hồ sơ 2 lần và chuyển hồ sơ giấy; các Mẫu điện từ tương tác (e-form) trên Hệ thống chưa đúng, không đầy đủ hoặc thừa thông tin (không đúng theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2023 của Bộ Tư pháp); không tích hợp khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ ba, một số đơn vị cấp xã, lãnh đạo UBND chưa được cấp chữ ký số hoặc đã được cấp nhưng thao tác cập nhật phần mềm ký số chưa đúng nên xử lý còn vướng mắc. Chẳng hạn, UBND xã Óc Eo, tỉnh An Giang chỉ có 1 Phó Chủ tịch có chữ ký số, Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính chưa có chữ ký số…

Thứ tư, người dùng (công chức tư pháp - hộ tịch) thao tác sai trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dẫn đến chậm kéo dài thời gian giải quyết TTHC.

Sẽ có đoàn kiểm tra, hướng dẫn

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập nêu trên, Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp.

Đối với các lỗi liên quan đến chức năng, dữ liệu, Bộ Tư pháp đã khắc phục xong, dữ liệu đã được chuyển đổi, các nghiệp vụ hộ tịch đã được triển khai đầy đủ từ ngày 11-8-2025. Các lỗi trên phần mềm, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo đơn vị kỹ thuật khắc phục ngay sau khi nhận được phản ánh.

Đối với lỗi kết nối, chuyển hồ sơ, dữ liệu, Bộ Tư pháp đã bố trí nhóm thường trực phối hợp đầu mối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, Phần mềm dịch vụ công liên tỉnh (C06, Bộ Công an) khắc phục.

Theo thống kê, 26 tỉnh, thành phố đang sử dụng Phần mềm i-Gate của VNPT cung cấp, TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đang sử dụng sản phẩm của Mobifone, Quảng Ninh đang được FPT hỗ trợ và 5 địa phương sử dụng Phần mềm của đơn vị công nghệ khác.

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Cục Hành chính tư pháp làm việc với VNPT để thống nhất xác định lỗi, thiếu sót, hướng khắc phục, đề nghị VNPT hoàn thiện. Đồng thời, tiếp tục trao đổi với các đơn vị cung cấp dịch vụ còn lại để thống nhất bảo đảm xử lý xong trước 25-8-2025.

Đối với các lỗi liên quan đến người dùng, Bộ Tư pháp đã trao đổi, hướng dẫn, đến nay đều đã khắc phục được. Đồng thời, triển khai tổ chức việc hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các địa phương trong quá trình sử dụng phần mềm qua nhiều kênh hỗ trợ.

Bộ Tư pháp thực hiện tổng hợp các vướng mắc thường gặp trong quá trình sử dụng Hệ thống Đăng ký quản lý hộ tịch điện tử và cách thức xử lý, đăng tải online để các địa phương tham khảo; xây dựng video hướng dẫn sử dụng, thao tác cụ thể đối với từng nghiệp vụ trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Cổng pháp luật quốc gia để người dùng chủ động nghiên cứu. Việc thực hiện đăng tải và cập nhật từ ngày 15-8-2025.

Trong tháng 8-2025, Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các địa phương khắc phục, dự kiến thực hiện tại 12 địa phương.