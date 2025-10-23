Đèn sáng không đồng nghĩa với an toàn cho thị giác 23/10/2025 17:58

(PLO)- Dù thị trường thiết bị chiếu sáng ngày càng phong phú, nhưng không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo chất lượng.

Nhiều người vẫn giữ thói quen chọn đèn theo tiêu chí “chỉ cần sáng là được”, để rồi đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng thị lực và sự an toàn trong không gian sống.

Hiểm họa âm thầm từ ánh sáng kém chuẩn

Theo các chuyên gia nhãn khoa, việc sử dụng đèn chiếu sáng kém chất lượng không chỉ đơn thuần gây khó chịu mắt, mà còn có thể âm thầm tàn phá sức khỏe con người theo cách ít ai ngờ tới.

Người tiêu dùng cần quan tâm nhiều hơn đến các thông số chiếu sáng khi lựa chọn đèn, để bảo vệ thị lực và sức khỏe cho cả gia đình.

Ánh sáng yếu, lệch màu hoặc nhấp nháy liên tục khiến mắt phải căng lên điều tiết không ngừng, dẫn đến mỏi mắt kéo dài, khô giác mạc, suy giảm thị lực, nếu kéo dài có thể dẫn đến các tật khúc xạ. Nguy hiểm hơn, loại ánh sáng này còn có thể gây đau đầu, mất tập trung, rối loạn giấc ngủ và về lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm suy giảm trí nhớ cùng hiệu suất lao động nếu thường xuyên tiếp xúc trong không gian làm việc.

Ít ai biết rằng, những hệ lụy nghiêm trọng ấy bắt nguồn từ việc sử dụng các loại đèn không đạt chuẩn quang học, phát ra ánh sáng chập chờn, không ổn định, chỉ số hoàn màu (CRI) thấp, độ chói quá cao hoặc quá thấp. Nghịch lý là, dù đã được cảnh báo, nhưng không ít người vẫn vô tư chọn những thiết bị chiếu sáng kém chất lượng, miễn là chúng sáng.

Thói quen chọn đèn dễ dãi chính là nguyên nhân gia tăng rủi ro

Thực tế cho thấy, phần lớn người tiêu dùng vẫn khá dễ dãi khi lựa chọn thiết bị chiếu sáng. Thị trường vẫn tồn tại không ít sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận chất lượng nhưng vẫn được tiêu thụ rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử và tại các cửa hàng nhỏ lẻ.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể dễ dàng mua được 5 bóng đèn LED chưa tới 70.000 đồng - tức chỉ hơn 12.000 đồng cho một thiết bị chiếu sáng được sử dụng hằng ngày. Nhưng liệu những sản phẩm siêu rẻ này có thực sự đủ an toàn để bảo vệ thị lực và không gian sống hay không?

Thực tế, tiêu chí “chỉ cần sáng là được” mà bỏ qua các thông số kỹ thuật quan trọng lại chính là một trong những quyết định âm thầm gây hại đến sức khỏe thị lực. Từ đó trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những đánh giá tiêu cực như: “Bóng sáng yếu, ánh sáng xanh lè như trong phòng mổ”, hay “Mở đèn là đau đầu, khó chịu”.

Luscom – giải pháp chiếu sáng an toàn cho thị lực

Trước những rủi ro tiềm ẩn này, người tiêu dùng mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng ánh sáng, tìm kiếm các sản phẩm vừa đảm bảo an toàn cho thị lực, vừa tiết kiệm và bền bỉ. Đây cũng chính là lý do các thương hiệu uy tín như Thiết bị điện Luscom của Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home ngày càng được quan tâm, như một giải pháp thay thế đáng tin cậy.

Các sản phẩm đèn Luscom tại Hoa Sen Home luôn được công bố rõ ràng các thông số kỹ thuật và đặc biệt chú trọng đến độ sáng an toàn cho mắt.

Nhằm bảo vệ thị lực và sức khỏe người dùng, thương hiệu đèn Luscom tập trung phát triển các sản phẩm đạt chuẩn quang học quốc tế, hạn chế tối đa hiện tượng nhấp nháy và kiểm soát nghiêm ngặt chỉ số hoàn màu (CRI) để ánh sáng luôn trung thực, ổn định.

Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm định khắt khe về độ an toàn quang sinh học, đảm bảo không phát ra ánh sáng xanh vượt ngưỡng cho phép giúp giảm nguy cơ mỏi mắt, rối loạn giấc ngủ và suy giảm thị lực. Bằng việc ưu tiên chất lượng ánh sáng, Luscom mang đến giải pháp chiếu sáng an toàn, bền bỉ, góp phần xây dựng không gian sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, các dòng đèn LED Luscom được thiết kế tối ưu cả thẩm mỹ lẫn công năng, dễ lắp đặt, bảo trì, thay thế và vận hành ổn định ngay cả trong môi trường ẩm, nóng, nhiều khói bụi, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Kiểu dáng tối giản, hiện đại cũng giúp sản phẩm dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian khác nhau.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có chất lượng, tiêu chuẩn và thông số minh bạch, Thiết bị điện Luscom tại Hoa Sen Home với cam kết “4Đ” - Đúng tiêu chuẩn, Đúng chất lượng, Đủ hóa đơn, Được bảo hành đang được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong phân khúc thiết bị điện dân dụng và công nghiệp hiện nay.