Đến Trại giam Chí Hòa đón người thân mới biết bị lừa tiền chạy án

(PLO)- Tuấn đến Trại giam Chí Hòa để đón Trưởng thì được biết Trưởng chưa được thả...

Ngày 21-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Quốc, Vũ Đức Hòa và Thân Ngọc Điệp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Vũ Đức Hoà và Nguyễn Hồng Quốc, mỗi bị cáo 14-16 năm tù; bị cáo Thân Ngọc Điệp 8-9 năm tù, cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, ngày 22-3-2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị công an bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do đang mang thai, chị Nguyễn Ngọc Thanh (vợ của Trưởng) nhờ Phạm Minh Tuấn (bạn của Trưởng) liên hệ đến gặp Quốc để lo cho chồng được tại ngoại.

Quốc không quen biết ai giải quyết hồ sơ vụ án và không có khả năng giúp cho Trưởng được tại ngoại nhưng vẫn nhận lời của Tuấn. Sau đó, Quốc kể lại cho Hòa (bạn cùng làm dịch vụ nhà đất) nghe để tìm người giải quyết.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Hòa nhớ việc Điệp từng nói quen biết nhiều người trong cơ quan nhà nước nên Hòa nhờ Điệp lo cho Trưởng.

Do đang cần tiền để trả nợ, Điệp đã nói dối với Hòa mình có thể lo cho Trưởng được thả và không bị xử lý hình sự. Điệp yêu cầu Hòa ứng trước 150 triệu đồng, đến khi Trưởng được thả thì đưa thêm 50 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận với Điệp, Hòa báo lại cho Quốc cần 200 triệu đồng để lo cho Trưởng được thả. Tuy nhiên, Hòa nói với Quốc rằng hãy nói với Tuấn chi phí 2 tỉ đồng nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Chiều 23-3-2023, Quốc hẹn gặp Tuấn tại một quán cà phê. Hai bên thỏa thuận chi phí 2 tỉ đồng, Trưởng sẽ được thả vào ngày 6-5-2023.

Tuấn đã chuyển 500 triệu đồng cho Quốc. Sau khi nhận được tiền, Quốc chuyển số tiền trên cho Hòa. Hòa đã chuyển cho Điệp 150 triệu đồng. Đến ngày 27-3-2023, anh Tuấn tiếp tục chuyển gần 1,5 tỉ đồng cho Quốc.

Sau khi nhận 150 triệu đồng, Điệp nói Trưởng đã được thả ra nhưng bị Công an tỉnh Đồng Nai (cũ) bắt lại để yêu cầu Hòa chuyển thêm tiền lo cho Trưởng. Hòa đã chuyển thêm 140 triệu đồng cho Điệp.

Ngày 19-6-2023, Điệp thông báo Trưởng đã được thả và đề nghị Hòa thông báo cho người nhà đến Trại giam Chí Hòa để đón. Nghe vậy, Hòa đã chuyển thêm 20 triệu đồng cho Điệp. Cùng ngày, Tuấn đến Trại giam Chí Hòa để đón Trưởng thì được biết Trưởng chưa được thả.

Sau đó, Tuấn đã nhiều lần liên hệ và yêu cầu Quốc trả lại tiền nhưng Quốc trốn tránh và cho biết tất cả số tiền trên đã chuyển cho Hòa để lo cho Trưởng. Biết mình bị lừa tiền chạy án, Tuấn đã làm đơn tố cáo Quốc gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Cũng theo cáo trạng, Phạm Minh Tuấn đã dùng 2 tỉ đồng để can thiệp vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, Tuấn đã chủ động tố cáo trước khi bị phát giác nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phần dân sự, Phạm Minh Tuấn yêu cầu Quốc bồi thường 1,9 tỉ đồng nhưng hiện Quốc chưa bồi thường.

HĐXX đã nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 23-10.