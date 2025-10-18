Gia Lai: Bắt giam người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng 18/10/2025 16:10

Ngày 18-10, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết viện phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam, khám xét chỗ ở bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (47 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi ở bà Hồ Thị Mỹ Hạnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định bắt giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: ĐVCC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4-11-2024, thông qua người quen, ông LVC nhờ bà Hồ Thị Mỹ Hạnh chạy án để tránh bị xử lý hình sự liên quan vụ án mua bán trái phép hóa đơn. Bà Hạnh đồng ý giúp, yêu cầu ông LVC đưa 2,5 tỉ đồng.

Đến ngày 10-12-2024, ông LVC bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) ra quyết định khởi tố bị can tội mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi bị khởi tố, ông LVC nhiều lần liên lạc, đòi bà Hạnh trả lại 2,5 tỉ đồng nhưng không được nên tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Bước đầu, Hồ Thị Mỹ Hạnh khai đã lừa chạy án, chiếm đoạt số tiền trên để trả lãi ngân hàng, tiêu xài cá nhân.