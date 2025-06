Triệt xóa nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn bị hại trên cả nước 20/06/2025 20:43

Ngày 17-6, Bộ Công an cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong dân.

Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) được xác định là cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Trần Quang Đạo được xác định là người cầm đầu. Ảnh CA

Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP Hồ Chí Minh gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson và các kho hàng, phát hiện 218 người có liên quan (trong đó 149 đối tượng là nữ giới), gần 40 đối tượng giữ các vai trò là Trưởng phòng, Quản lý, Tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ; với thủ đoạn tặng quà các loại thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, khuyến mãi các sản phẩm gia dụng,…

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người đã khai nhận thủ đoạn phạm tội.

Họ lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, họ sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó họ đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm người trên đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, họ đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng.

Điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng Doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan Công an triệt phá.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.